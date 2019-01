Injection record de liquidité par la Banque centrale

La Banque centrale de Chine a indiqué avoir injecté 560 milliards de yuans (81,9 milliards de francs) dans le système financier mercredi via des opérations de marché ouvert («open market»), un record dans une seule journée, selon des analystes.

«Nous sommes au point culminant de la période d'imposition et la liquidité totale du système bancaire baisse rapidement», a expliqué la Banque centrale dans un communiqué sur son site internet.

«Afin de maintenir une liquidité raisonnable et suffisante dans le système bancaire, la Banque populaire de Chine (banque centrale, ndlr) a procédé le 16 janvier 2019 à une opération de pension livrée», est-il indiqué dans le communiqué.

Ces opérations ont porté sur 350 milliards de yuans de rachat inversé à sept jours à un taux d'intérêt de 2,55% et sur 220 milliards de yuans de rachat inversé à 28 jours à un taux de 2,85%, selon un tableau sur son site.

Cette injection intervient aussi à un peu plus de deux semaines du nouvel an lunaire, une période de vacances, voyages et festivités, synonyme de grandes dépenses pour les familles.

Les prises en pension permettent à la Banque centrale d'acheter des valeurs auprès de banques commerciales en soumissionnant, avec un accord pour leur revendre ultérieurement. (ats/nxp)