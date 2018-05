Indice révélateur de la bonne santé des PME

Les PME suisses évaluent positivement la marche actuelle des affaires dans leur domaine. C’est ce que montre un nouvel indice conjoncturel, le Raiffeisen PMI PME. Il donnera dorénavant le pouls économique des PME du secteur manufacturier sur une base mensuelle.

Les petites et moyennes entreprises sont la colonne vertébrale de l’économie suisse. Or il n’y a presque pas de données significatives concernant leur situation commerciale. Un nouvel indicateur conjoncturel représentatif permet de mesurer le climat dans les PME suisses du secteur manufacturier. Le Raiffeisen PMI PME est fondé sur le même concept que l’indice mondial réputé des directeurs d’achat (Purchasing Managers' Index-PMI). Dans le PMI, les valeurs supérieures à 50 points reflètent une expansion par rapport au mois précédent, alors que les valeurs inférieures à 50 points laissent conclure à un recul des affaires. A l’issue du premier sondage, en mars dernier, le Raiffeisen PMI PME s’inscrit à 60,1 points et se situe par conséquent clairement dans la zone d’expansion. Le Raiffeisen PMI confirme la bonne marche des affaires dans le secteur manufacturier et montre que la reprise s’étend aussi aux petites et moyennes entreprises. Les PME interrogées manifestent cependant encore de la réticence à engager de nouveaux collaborateurs. Grâce à l’ancrage local des Banques Raiffeisen et à l’importance de leur portefeuille de clientèle entreprises, l’index repose sur une large assise et il est représentatif de l’ensemble des PME en Suisse. Quelque 200 entreprises clientes fournissent chaque mois les données de base pour le PMI.

Le sondage porte sur différents aspects de l’activité commerciale à propos desquels les PME interrogées doivent donner une appréciation qualitative. Les réponses permettent d’obtenir une appréciation de l’évolution de différents critères qui sont le volume des commandes, la production, l’emploi, les délais de livraison et le stock de marchandises. Ces données sont ensuite consolidées sous la forme du Raiffeisen PMI PME. (TDG)