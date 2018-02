Immobilier: le Brexit profite à Paris plus qu’au Léman

Deux études présentées coup sur coup mardi à Genève et Lausanne tracent deux constats complémentaires: dans l’immobilier lémanique, les années folles ne reviendront pas. Et les propriétaires peuvent s’estimer heureux de la stabilité qui règne encore.

Sur les biens de prestige – caricature de la folie immobilière connue il y a dix ans – le réseau d’agences Barnes conclut que les prix ont été «stables» en 2017, après s’être affaissés de 15 à 20% ces trois dernières années. L’arc lémanique ne bénéficie pas des ventes en rafale qui ont touché les beaux quartiers londoniens, par crainte des conséquences de la sortie du pays de l’Union européenne. Selon le classement de Barnes, la capitale britannique n’est plus la destination «number one» des ultra-riches - ceux de plus de 30 millions de fortune. C’est Paris, passée de la cinquième à la deuxième place, qui en profite. Genève apparaît au trente et unième rang. «La concurrence fiscale est arrivée, des décisions extrêmement importantes en la matière sont encore attendues à Genève», prévient Jérôme Felicité-Ivanes, président de Barnes en Suisse.

Paris a vu les investisseurs étrangers revenir – ils font 40% des achats Rive gauche – après la désertion des années Hollande, de 2012 et 2015. Parmi ces derniers, «beaucoup de Français partis à l’étranger – en Suisse notamment», relate Thibault de Saint Vincent, président du réseau Barnes International Realty. Jérôme Felicité-Ivanes relève, lui, une nouvelle répartition des rôles entre Genève et un canton de Vaud «de plus en plus apprécié par les grandes fortunes», qui a connu en 2017 «davantage de grosses transactions, dont une à 93 millions sur le rivage à Mies».

Voilà pour les maisons de maître. Mais quid des ménages propriétaires d’appartements ou de pavillons? Ils ont de la chance que la reprise économique soit au rendez-vous, explique, en écho, la nouvelle étude annuelle du Credit Suisse. Ce redémarrage a permis aux prix des résidences de remonter «façon marquée» en 2017 en Suisse, hausse qui devrait se poursuivre au rythme de 2% à 2,5% sur 2018, selon le lieu.

La baisse de 2016, après quatorze ans d’envolée, n’aura donc été que temporaire? Attention, le redémarrage de l’économie «ne permet pas d’endiguer la suroffre croissante», conséquence «d’une activité de construction qui n’est actuellement animée que par les rendements attractifs de l’immobilier». Problème, la pierre ne pourra plus compter sur les rendements du passé, «car le potentiel de nouvelles plus-values est très limité» avertit la deuxième banque du pays. Ceci sans compter que ceux qui achètent pour mettre en location feront face une «nette progression – vers les 2,5% – du taux de vacance» qui forcera les loyers à baisse de 1%.

En 2018 encore, ces tensions resteront largement étouffées, masquées par le maintien d’un environnement de taux d’intérêt négatifs en Suisse. Mais lorsque tout basculera, le réveil pourrait être brutal. (TDG)