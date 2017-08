Hausse du bénéfice net pour mobilezone

Mobilezone a affiché un bénéfice net en progression de 11% sur un an à 13,7 millions de francs. Le chiffre d'affaires a par contre reculé de 2,1% à 512,6 millions de francs. Le bénéfice par action a lui augmenté de 0,38 franc à 0,42 franc, souligne vendredi la société sise à Regensdorf (ZH) dans un communiqué. Au 15 août, le cours de l'action s'élevait à 13,40 francs, contre 14,50 francs fin décembre 2016.

Sur le plan opérationnel, le bénéfice d'exploitation (EBIT) a atteint 18,4 millions de francs au premier semestre, contre 18,3 millions à la même période de 2016. La marge afférente s'est enrobée de 0,1 point de pourcentage à 3,6%.

Au 30 juin, le bilan de mobilezone comportait des liquidités à hauteur de 44,9 millions de francs, contre 27 millions à fin décembre 2016. Les emprunts bancaires s'élevaient à 153 millions, contre 93,2 millions à la fin de l'an passé. Cet argent a notamment servi à financer les actifs nets circulants, précise le prestataire.

Au cours des six premiers mois de l'année, les charges financières du groupe ont progressé de 281'000 francs à 947'000 francs. Les charges fiscales ont elles toutefois diminué de 1,5 million à 3,8 millions.

Marché exigeant

Par segments, l'unité dédiée au commerce (Commerce) qui réunit notamment le réseau de succursales en Suisse, les affaires en ligne et les activités d'einsAmobile en Allemagne, a vu ses ventes se tasser de 4% à 469 millions de francs. L'EBIT est passé de 12,9 millions à 12,4 millions.

«Le marché du commerce de détail en Suisse reste difficile et exigeant. Les détaillants ont notamment à lutter contre la baisse de fréquence de l'achalandage», explique l'entreprise.

Mobilezone, qui dispose de 127 points de vente en Suisse, ne compte toutefois pas tourner le dos à sa présence physique. Au deuxième semestre, il prévoit d'ouvrir une succursale dans un centre commercial à Ebikon (LU). Il a aussi repensé le design de plusieurs de ses boutiques.

Pour augmenter ses ventes sur sol helvétique, le groupe souhaite aussi relocaliser certains de ses magasins dans de meilleurs emplacements dans leurs centres commerciaux respectifs. Il mise enfin sur le commerce en ligne avec le lancement de la plate-forme DeinHandy.ch.

En Allemagne, les affaires sur internet se sont tout particulièrement bien développées au premier semestre, poursuit la société. Plus de 100'000 contrats de téléphonie mobile y ont été souscrits.

Les services bondissent

Le segment qui comprend les offres de téléphonie mobile et fixe ainsi que les activités de service en Suisse et en Autriche (Service Providing) a vu son chiffre d'affaires progresser de 26% à 43,3 millions de francs. L'EBIT a, quant à lui, doublé à 6,2 millions.

«Les affaires de réparation et de service en Suisse et en Autriche ont connu une évolution très positive au premier semestre 2017», ajoute mobilezone. Et dans la téléphonie mobile, le nombre de clients est passé de 39'000 à 41'000 lors des six premiers mois de l'année.

Au chapitre des perspectives, l'entreprise zurichoise souligne que le contexte restera ardu au cours du deuxième semestre pour le commerce de détail en Suisse. Mais elle table sur le lancement d'un nouveau modèle de téléphone portable par Apple avant la fin de l'année pour se développer. Ce nouvel appareil devrait, en effet, augmenter le nombre de ses nouveaux abonnements.

Le groupe mise aussi sur le développement de ses activités en ligne. Et il s'attend, comme pour les années précédentes, à une augmentation de leur contribution au bénéfice. (ats/nxp)