Google: la gestion du harcèlement sexuel décriée

Accusé par la presse et des actionnaires d'avoir couvert des cas de harcèlements sexuels, la maison-mère de Google, Alphabet, a lancé en début d'année une enquête interne sur le sujet, a révélé mercredi le média américain CNBC.

«Le conseil d'administration a formé un sous-comité indépendant chargé de cette enquête et contracté un cabinet juridique pour l'assister et contacter les victimes présumées de ces harcèlements, d'après des documents que nous avons consulté», explique CNBC mercredi.

