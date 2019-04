Glencore publie son rapport de durabilité

Glencore n'est pas parvenu l'an dernier à cocher chacun de ses propres critères de durabilité. Soulagé de n'avoir été au cœur d'aucune violation sérieuse des droits humains, ni à l'origine d'aucune catastrophe environnementale, le groupe déplore notamment une recrudescence du nombre de décès - à treize contre neuf en 2017 - survenus sur ses sites d'exploitation.

Les efforts climatiques du géant des matières premières ne seront évalués qu'au terme de l'exercice 2020, qui marquera le délai que s'est fixé Glencore pour réduire d'au moins 5% l'intensité de ses émissions de CO2, par rapport à 2016.

Accord de Paris

Glencore s'était engagé en février dernier à plafonner sa production annuelle de charbon à «son niveau actuel», soit 10% au dessus du volume de 2018. La formulation exclut par ailleurs l'exercice d'options détenues par la société de Baar pour l'acquisition de parts minoritaires dans des coentreprises.

