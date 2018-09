Givaudan va supprimer jusqu'à 60 postes

Le spécialiste des arômes et des parfums Givaudan va supprimer de 45 à 60 postes à Dübendorf, dans la périphérie zurichoise, suite à un transfert de production. Confirmant une information parue dans la Neue Zürcher Zeitung, un porte-parole a cependant confié jeudi à AWP que cela ne se produirait pas d'un jour à l'autre, mais qu'il s'agit d'un processus par étapes censé s'étendre sur deux ans.

Selon la multinationale verniolane, les fonctions touchées seront essentiellement liées à la production, même si l'on ne peut pas exclure des suppressions dans des domaines comme la chaîne d'approvisionnement ou le contrôle qualité.

«Nous avons mis sur place un plan social et sommes actuellement en discussion avec les collaborateurs concernés et les représentants du personnel», a assuré le porte-parole. Et de souligner que les personnes touchées peuvent postuler pour d'autres emplois au sein du groupe et que des départs à la retraite anticipée ont été autorisés.

Un centre de compétence

La délocalisation n'intervient pas dans le cadre du programme d'efficience GBS, mais est le résultat d'un processus d'optimisation constant de Givaudan, a poursuivi le responsable. D'autres capacités devraient être transférées des Pays-Bas vers la Hongrie.

«Dübendorf restera cependant le centre de compétence de Givaudan pour les arômes séchés par pulvérisation et nous allons continuer d'investir également à Kemptthal», a affirmé le porte-parole, soulignant qu'un départ de la région de Zurich «n'est pas à l'ordre du jour». (ats/nxp)