Genève se pose en centre éthique du monde du Net

Facebook. Google. Huawei, Uber… des membres des états-majors des empires régnant sur le Web étaient réunis lundi dans un palace genevois pour jeter les bases d’une nouvelle organisation qui doit voir le jour au bout du lac, afin de mettre en place des normes éthiques pour l’économie numérique. À leur côté, de grands patrons helvétiques – Credit Suisse, UBS, Swisscom ou Nestlé – ainsi qu’Yves Flückiger et Joël Mesot, qui président l’Université de Genève et l’ETH Zurich.

Plus d’une trentaine de dirigeants ont ainsi répondu présent à l’invitation du président de la Confédération Ueli Maurer, présent hier à la conférence de lancement de cette Swiss Digital Initiative.

Lancement à Davos

Le projet est porté par digitalswitzerland, alliance des pouvoirs publics et de 150 entreprises du pays afin de promouvoir le rôle de la Suisse sur la scène numérique. Initialement, cette organisation financera seule la fondation en charge de déployer cette Swiss Digital Initiative. Son lancement officiel aura lieu lors du World Economic Forum, en janvier prochain. «Nous misons sur le fait qu’à Davos, d’autres se joindront à nous pour la soutenir», précise Marc Walder, fondateur de digitalswitzerland et CEO du groupe Ringier.

Installée à Genève, cette structure doit être présidée par l’ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard. Le nombre de personnes qui y travaillera dépendra notamment des projets engagés, précise cette dernière en aparté. La fondation est encore à la recherche de ses futurs dirigeants opérationnels et de ses locaux. Cette implication de Genève fait écho à un appel qu’avait lancé il y a deux ans le président de Microsoft, Brad Smith, en faveur d’une Convention de Genève contre les cyberattaques. Ce dernier parle d’une «une initiative fondamentale pour l’avenir des secteurs de la tech».

L’exemple de la RGPD

De la collecte des données personnelles à leur exploitation par l’intelligence artificielle, en passant par l’automatisation, la cybercriminalité ou les «fake news», les problèmes éthiques posés par la numérisation de la société ne manquent pas. Selon ses fondateurs, la Swiss Digital initiative est un «processus de long terme qui vise à développer des lignes de conduite, des outils et des mécanismes pour la mise en place de standards éthiques dans les domaines du traitement des données et des processus algorithmiques».

«Les secteurs qui nous concernent le plus sont la mobilité durable et l’évolution des conditions de travail», décrivait hier Pierre-Dimitri Gore-Coty, le responsable des activités internationales du géant Uber, en rejoignant les discussions à huis clos de l’hôtel des Bergues.

Le but reste de répondre à l’effondrement de la confiance dans ces nouvelles technologies – et dans les entreprises qui les exploitent. Présente hier, Gillian Tans, présidente du site Booking.com, s’appuie sur l’exemple des standards européens de protection de la vie privée, dits RGPD, «dont l’adoption fait son chemin également aux États-Unis et en Chine».

Paris en embuscade

Bien qu’à neuf fuseaux horaires de la Silicon Valley, la Suisse entend bien jouer la carte de tradition humanitaire de la Genève internationale pour se prévaloir du rôle de «conscience» du monde numérique. Une visibilité renforcée par le choix récent de baser au bout du lac l’association Libra, clef de voûte de la future monnaie virtuelle de Facebook. «Restons honnêtes, un tel événement – si loin de la Californie ou de la Chine – n’aura que très peu d’impact et le monde entier n’attend pas que la Suisse régule internet, en revanche il peut participer à une réelle prise de conscience au niveau national», tempère Steven Meyer, directeur de la société de cybersécurité genevoise ZENData, joint hier après le sommet.

Le rôle de capitale de la régulation d’internet attise les nombreuses convoitises. En novembre 2018, la France avait ainsi fait signer à plus de 350 organisations, États et multinationales son Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace.

L’espoir reste que ce futur rôle qu’entend jouer Genève puisse attirer par la suite sur son sol les géants du secteur – et leurs emplois. Car pour l’instant, c’est Zurich qui a été choisie par Google pour un pôle de recherche qui compte près de 2200 collaborateurs.

«Les problèmes ne seront pas résolus par la technologie»

Recteur de l’Université de Genève, Yves Flückiger résume l’importance de cette fondation et de la journée de mardi, dédiée aux défis du numérique.

En quoi la création de cette nouvelle fondation peut-elle être utile pour le canton de Genève?

Depuis un siècle, Genève est l’une des capitales mondiales du multilatéralisme. Tous les acteurs des politiques publiques qui fondent nos réponses aux défis globaux, du changement climatique à la transition numérique, s’y retrouvent. Organisations internationales, représentants de la société civile, multinationales et une université polyvalente qui compte parmi les meilleures au monde peuvent dialoguer et mettre en œuvre des solutions transversales. Il se constitue ainsi un pôle d’excellence dans le domaine du numérique, qui renforce l’attractivité de notre canton et pourra se traduire tant en termes de réputation que d’emplois.

Et pour l’Université de Genève?

Le service à la Cité est l’une des trois missions de l’Université de Genève, aux côtés de l’enseignement et de la recherche. Cette initiative est une illustration parfaite du type de liens que nous souhaitons établir et renforcer avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. Elle prolonge naturellement deux initiatives concrètes visant également à renforcer les synergies entre la recherche fondamentale de l’Université et les organisations internationales: le Geneva Science Policy Interface, lancé il y a une année, et le Geneva Science Diplomacy Anticipator, créé plus récemment.

La révolution numérique risque de se traduire par la perte à terme de milliers d’emplois sur le plan genevois. S’agira-t-il alors d’une fondation alibi?

Le Big Data et le développement des algorithmes qui l’exploitent offrent de fantastiques opportunités dans les domaines de la médecine, de la coopération internationale, de la recherche fondamentale et appliquée. Mais comme toute percée technologique, la transition numérique peut avoir un impact sur les droits humains, les emplois, les processus démocratiques, la stabilité financière ou la souveraineté nationale. Ces problèmes ne seront pas résolus par la technologie, mais par une approche pluridisciplinaire capable d’en aborder toutes les facettes. C’est le projet que porte cette fondation, comme les institutions qui en sont à l’origine. C’est dans la polyvalence des disciplines que pourront être trouvées les solutions de demain. Ce n’est pas un prétexte mais une mission essentielle de l’université, car les grands défis actuels de l’humanité ne peuvent être abordés sans l’apport des sciences humaines et sociales.

Propos recueillis par Roland Rossier