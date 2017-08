Genève et d’autres cantons soignent leurs liens avec Tesla

Tesla Inc. projette de construire un immense site de production en Europe. Le génie californien de la voiture électrique cherche le site approprié depuis près de deux ans. La Suisse ne figure certes pas parmi les pays favoris. Genève et d’autres cantons gèrent cependant avec le plus grand soin leurs relations avec Tesla.

«Genève entretient des contacts depuis 2014 avec Tesla puisque notre canton a un de ses center service à Satigny, ainsi qu’une arcade au centre-ville», rappelle Emmanuelle Lo Verso, porte-parole du Département genevois de la sécurité et de l’économie.

Ces implantations au bout du Léman de Tesla Motors Switzerland Sàrl (société créée le 22 avril 2015), comme celles de Lausanne et de Zurich, avaient déjà été favorisées par d’intenses efforts de promotion économique. Les espoirs de séduire encore davantage la firme d’Elon Musk, d’attirer sa toute grande usine européenne, restent certes encore très ténus.

L’infrastructure géante, s’inspirant d’un modèle situé dans le Nevada, intégrera il est vrai autant la fabrication de véhicules que de batteries. Quelque 10 000 emplois y seront finalement créés. Tenant compte des dimensions à prévoir, le Département genevois de l’économie et de la sécurité s’empresse de rappeler une réalité: «Notre canton accueille surtout des sièges d’entreprises, plus adaptés à l’exiguïté de son territoire.»

Rappel vaudois

Le directeur du DEV (Développement économique du canton de Vaud, association partenaire de l’Etat de Vaud pour la promotion économique exogène), Jean-Frédéric Berthoud, rappelle pour sa part une certaine répartition des tâches dans la promotion économique: «A ce jour, le DEV n’a pas ou pas encore été approché par Tesla ou ses représentants. Vu que le projet en question est concocté aux Etats-Unis, il appartient cependant aux agents du GGBa (Greater Geneva Bern area) d’effectuer des opérations de prospection.»

Cette association, constituée en agence de développement économique, a vu le jour grâce à un accord de partenariat entre six cantons (Vaud, Genève, Valais, Berne, Neuchâtel et Fribourg), datant du 8 octobre 2009. Elle remplit sa mission en tenant compte des besoins et des directives de ses six membres. Et cette organisation développe justement avec soin ses relations avec Tesla en cette période décisive.

«Tesla est une société que nous connaissons très bien et avec laquelle nous sommes en contact. Nous avons toutefois pour règle d’or de ne jamais nous exprimer sur des projets en cours», précise Thomas Bohn, directeur exécutif de GGBa.

L’association Switzerland Global Enterprise confirme elle-même qu’elle œuvre beaucoup et avec succès aux Etats-Unis, sur mandat de la Confédération et des cantons. Tout en rappelant aussi ses obligations de confidentialité sur les projets en cours. Les artisans de la promotion économique suisse paraissent donc à l’ouvrage.

Performance en Bourse

Engagement méritoire, puisque les deux principaux favoris face à Tesla sont déjà connus: les Pays-Bas et le Portugal. La société, cotée au Nasdaq, dispose en effet déjà d’une usine d’assemblage au nord des Pays-Bas. Quant au Portugal, il se profile comme le sixième producteur de lithium au monde, ce métal alcalin constituant la matière première fondamentale dans la fabrication de batteries.

Quoi qu’il en soit, la plupart des Etats européens semblent contraints de tenter leur chance. Le constructeur automobile californien a certes construit moins de 84 000 voitures l’an dernier, contre 10,3 millions pour Volkswagen et ses douze marques. Mais les investisseurs du monde entier y croient.

Le 10 avril, la capitalisation boursière de Tesla (plus de 50 milliards de francs) a dépassé celle du leader américain, General Motors. Et, selon une estimation de BP, le nombre de voitures électriques en circulation dans le monde passerait de 1,2 million en 2015 à 100 millions vingt ans plus tard.

