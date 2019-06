General Electric veut biffer 450 postes de plus

Le géant industriel américain General Electric souhaite supprimer 450 postes en plus sur ses sites de Birr et Baden en Argovie en raison des difficultés de GE Power. Les deux sites seront maintenus, a annoncé l'industriel dans un communiqué lundi. Des plans sociaux avaient déjà été annoncés en 2016 et 2018.

Les consultations avec les partenaires sociaux suisses se dérouleront en parallèle des négociations à l'échelle européenne.

Sur les 450 postes susceptibles d'être touchés, «plus de 10% sont actuellement vacants en raison de fluctuations naturelles», selon le document. «Cette réorganisation s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise d'améliorer la performance opérationnelle et financière de l'entreprise, de simplifier l'organisation et de restaurer une compétitivité durable».

Coup dur pour Baden

Le Conseil d'Etat argovien déplore dans une prise de position que GE procède pour la troisième fois consécutive à «de massives suppressions de postes». «Cette nouvelle contredit les déclarations antérieures de GE et nous déçoit», a indiqué Urs Hofmann, chef du département de l'Economie. Le canton s'attend à ce que l'industriel trouve des solutions pour limiter les licenciements.

Dans le même temps, il rappelle aussi que la production du site d'Oberentfelden sera transférée à Birr. «Le déménagement concernera 500 employés. Leurs emplois seront préservés. GE a annoncé qu'il investirait 30 millions de francs. Le gouvernement argovien s'attend à ce que cet investissement contribue à la sauvegarde à long terme des emplois de production à Birr.»

Également par voie de communiqué, le conseil municipal de Baden regrette l'annonce de suppressions de postes supplémentaires chez General Electric. «Sur un total de 450 emplois, 350 seront à Baden. Il s'agit d'un coup dur pour un site économique qui se développe de manière généralement solide».

Markus Schneider, le maire de la commune, cité dans le document, explique que «même si nous sommes très conscients des défis actuels du secteur de l'énergie, l'ampleur des nouvelles suppressions est décevante». La Ville se réjouit toutefois de l'engagement de GE de rester à Baden. «Avec environ 1300 collaborateurs, il reste l'un des plus gros employeurs de la région».

La branche énergie de l'industriel américain fait face à une demande en baisse sur le marché de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, affectant l'activité des centrales à gaz.

L'exercice 2018 de GE Power a été «financièrement difficile», enregistrant une perte d'exploitation de près de 1 milliard de dollars (quasiment autant en francs) et un flux de trésorerie négatif de 2,6 milliards.

Le communiqué rappelle que GE s'est déjà engagé dans des «efforts de réduction de coûts l'an dernier», lui permettant de réaliser des économies structurelles de 900 millions de dollars.

Plusieurs plans déjà annoncés

«General Electric est conscient de la situation très difficile pour ses employés», selon le communiqué. L'entreprise s'engage à poursuivre le plan social global existant.

En juin 2018, le groupe américain annonçait vouloir supprimer 1200 postes dans l'activité Power en Suisse. Selon un représentant de l'entreprise, sur les 4500 postes recensés par General Electric et ses filiales en Suisse mi-2017, il ne devait plus en rester que 2800 à l'issue de la restructuration, dont 2100 sur les seuls sites de Baden et de Birr.

En janvier 2016, General Electric faisait déjà part de sa volonté de biffer jusqu'à 1300 postes sur les 5500 que comptaient ses sites argoviens. Une vague finalement ramenée à 900 licenciements.

La Suisse n'est pas un cas isolé. Le mois dernier, l'américain annonçait la suppression d'un millier de postes en France, dont une majorité dans l'activité de turbines à gaz à Belfort. (ats/nxp)