Galenica s'étend dans les soins à domicile

Galenica étend son activité aux produits et services du domaine des soins à domicile. Le grossiste en médicaments bernois, qui exploite aussi des pharmacies, a acquis pour un montant non dévoilé une participation majoritaire dans le groupe familial Bichsel, sis à Interlaken, également dans le canton de Berne.

La transaction, effective à compter du 1er mai, s'inscrit dans le cadre du règlement de la succession au sein de la famille Bichsel, laquelle contrôle l'entreprise depuis 1948, écrit mardi Galenica. Le groupe bernois ne fournit aucun détail financier concernant l'opération, ni la hauteur de la participation acquise auprès des propriétaires de l'entreprise. Ceux-ci conservent une part minoritaire.

Médicaments et dispositifs médicaux

Le groupe Bichsel, qui emploie quelque 300 collaborateurs, se compose des sociétés Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel et Laboratorium Dr. G. Bichsel. La première exploite une pharmacie à Interlaken, alors que la seconde produit des médicaments ainsi que des dispositifs médicaux et fournit également des services dans le domaine de la dialyse et de la nutrition à domicile.

En 2018, le groupe de l'Oberland bernois a dégagé un chiffre d'affaires dépassant les 60 millions de francs, ajoute Galenica. Dans la foulée de cette acquisition, ce dernier révise ses attentes pour l'ensemble de l'année en cours en matière de revenus et de rentabilité. Les ventes devraient ainsi progresser entre 3 et 6% au regard de l'an dernier, alors que le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) devrait augmenter de 4 à 7%. (ats/nxp)