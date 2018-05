Fonds malaisien: 400 sacs à main Hermès saisis

Depuis le 18 mai, la police effectue des perquisitions dans plusieurs dizaines d'appartements, dont la résidence de l'ex-premier ministre Najib Razak et celles de deux de ses enfants, a indiqué le chef de la division des délits financiers de la police de Kuala Lumpur, Amar Singh, lors d'une conférence de presse.

Dans un appartement vide, qui n'appartient pas à la famille de l'ancien Premier ministre, la police a trouvé 35 sacs remplis d'argent liquide, en 26 devises différentes, dont le montant est estimé à 114 millions de ringgits. La police y a également saisi 284 boîtes conçues pour transporter des sacs à main.

Cent-cinquante autres sacs à main ont été saisis dans la résidence de la fille de Najib Razak, Nooryana Najwa, dont la plupart semblent avoir été fabriqués par le maroquinier français Hermès.

«Nous avons discuté avec Hermès. Nous allons prendre des photos et les envoyer à Paris pour que leur authenticité et leur valeur soient vérifiées», a précisé Amar Singh. Nooryana Najwa, plus connue sous le nom de Gina, est mariée depuis trois ans à un neveu du président kazakh Noursoultan Nazarbaïev. La police a trouvé un demi-million de ringgits dans l'appartement de Najib Razak.

Faire la lumière

Depuis sa défaite aux élections du 9 mai, Najib Razak s'est vu interdire par le nouveau gouvernement de quitter le territoire national afin de faire la lumière sur les milliards qui ont disparu du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Selon des documents du département américain de la Justice, quelque 680 millions de dollars (675 millions de francs) de 1MDB ont été transférés sur le compte personnel d'une personne identifiée comme «Malaysian Official One», qui, selon des sources américaines et malaisiennes, désigne Najib Razak.

Ce dernier nie avoir agi illégalement. Il a expliqué il y a trois ans que les 680 millions de dollars transférés sur son compte étaient un don d'un membre non précisé de la famille royale saoudienne.

L'ancien parti dirigé par Najib Razak, l'Organisation nationale malaisienne unie (UMNO), a demandé jeudi soir à la police de lui rendre, au terme de l'enquête, l'argent qui avait été saisi lors des perquisitions. L'UMNO affirme qu'il s'agit de dons de campagne qui devaient être transférés à la nouvelle direction du parti au moment des saisies. (ats/nxp)