Faillite de Thomas Cook: branle-bas de combat

Le pionnier des voyagistes, le britannique Thomas Cook, a brutalement fait faillite lundi, contraignant les autorités à lancer immédiatement un rapatriement hors normes de ses quelque 600 000 clients en vacances dans le monde.

Les autorités britanniques n'ont eu d'autres choix que de commencer à organiser le retour de 150 000 de leurs ressortissants, deux fois plus que lors de la faillite de la compagnie aérienne Monarch il y a deux ans.

Elles ont activé tôt lundi un plan d'urgence baptisé «Opération Matterhorn», du nom d'une campagne américaine de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les avions mis à disposition par l'Autorité britannique de l'aviation civile (CAA) commençaient à décoller en particulier de Palma de Majorque, destination très prisée des touristes britanniques. De nombreux autres sont en Turquie, Grèce, Tunisie ou même Cuba.

Selon la BBC, 14 000 vacanciers devraient être ramenés au Royaume-Uni d'ici à lundi soir grâce à de nombreux appareils mobilisés par la CAA, y compris certains prêtés par d'autres compagnies. Le coût du rapatriement devrait tourner autour de 100 millions de livres (123 millions de francs), selon le gouvernement.

Au total, 600 000 personnes sont en vacances avec Thomas Cook, a confirmé le voyagiste, qui n'était pas en mesure de confirmer le nombre de vacanciers d'autres nationalités comme les Allemands et les Français.

Liquidation

«Moment très préoccupant pour les salariés et les clients de Thomas Cook. Plus grand rapatriement en temps de paix de l'histoire du Royaume-Uni», a tweeté Dominic Raab, le chef de la diplomatie britannique.

