Facture salée des ouragans pour Swiss Re

Swiss Re a chiffré les coûts des ouragans Harvey, Irma et Maria qui ont sévi entre août et septembre aux Etats-Unis et dans les Caraïbes, ainsi que des séismes qui ont frappé le Mexique. Le réassureur zurichois s'attend à une charge d'environ 3,6 milliards de dollars (3,5 milliards de francs) au troisième trimestre, après rétrocessions et avant impôts.

Au Mexique, les deux tremblements de terre qui ont frappé la capitale et le sud du pays mi-septembre pèsent pour eux seuls environ 175 millions de dollars, selon un communiqué de Swiss Re diffusé vendredi. Le total des dommages de toutes ces catastrophes est estimé dans l'ensemble du secteur de l'assurance à environ 95 milliards.

Ces estimations provisoires doivent être prises avec des pincettes, car elles sont l'objet d'un plus haut niveau d'incertitude que d'habitude, précise Swiss Re. Elles pourraient le cas échéant encore être réajustées, après l'évaluation du dommage toujours en cours.

«Les dernières catastrophes naturelles ont été des événements extrêmes», a souligné le directeur général de Swiss Re, Christian Mumenthaler, cité dans le communiqué.

Malgré l'impact de ces catastrophes sur les comptes trimestriels, le directeur financier du groupe, David Cole, estime dans le communiqué que «nos ressources et notre très grande flexibilité financières nous permettent de soutenir nos clients, de réagir aux évolutions du marché et de poursuivre nos propres priorités en matière de gestion de capital.»

Impact sur les résultats pas encore clair

Swiss Re n'avait encore été que peu confronté à des coûts aussi élevés. A titre de comparaison, l'ouragan Sandy avait coûté en 2012 environ 900 millions de dollars, a indiqué à l'ats Stefanie Weitz, porte-parole du réassureur. Ce constat vaut aussi pour l'ensemble de la branche. Il est rare que cinq catastrophes de grande ampleur aient lieu dans un si court laps de temps, selon Mme Weitz.

En 2016, les dommages totaux causés par des catastrophes naturelles se sont élevés à quelque 54 milliards de dollars, soit moitié moins environ que pour les cinq événements de 2017, selon la porte-parole.

La question de savoir si Swiss Re devra faire face à une perte pour l'exercice en cours reste par ailleurs encore ouverte. Le groupe publiera ses résultats au troisième trimestre le 2 novembre et s'exprimera plus précisément sur ce point à cette occasion, note Stefanie Weitz.

Au premier semestre, Swiss Re avait dégagé un bénéfice de 1,2 milliard de francs, en recul de 35% sur un an. La tempête tropicale Debbie, qui a frappé l'Océanie en mars, avait pesé pour 360 millions sur le résultat.

Vers des augmentations de prix

Les analystes relèvent que l'ensemble des pertes assurées pour les ouragans aux Etats-Unis sont conformes à leurs attentes. Les coûts de Swiss Re sont en revanche plutôt supérieurs à leurs projections.

UBS anticipait notamment des coûts de 2,65 milliards de dollars avant impôts et après rétrocessions pour les ouragans, sans tenir compte des séismes au Mexique. Les charges des sinistres dépassent aussi les estimations de Vontobel, à 2,94 milliards. La Banque cantonale de Zurich (BCZ) tablait pour sa part sur environ 3,8 milliards.

Deutsche Bank anticipait, elle, des charges de sinistres de 1,8 milliard de dollars, selon les estimations de début octobre. Si les coûts sont plus élevés qu'attendu, cela renforce les perspectives pour des augmentations de prix en 2018, estiment les analystes.

Marchés soulagés

Malgré ces coûts élevés pour le réassureur, les marchés sont soulagés de voir les premières estimations, selon des courtiers. Les investisseurs s'intéressent cependant en particulier au programme de rachat d'actions de Swiss Re, note l'agence financière awp.

A la Bourse suisse, l'action Swiss Re a ouvert à la hausse suite à ces annonces. Peu avant 11h00, elle progressait de 0,83% à 91,30 francs, dans un Swiss Market Index (SMI) en baisse de 0,01%.

Jeudi, Zurich Insurance Group avait indiqué qu'il allait consacrer environ 700 millions de dollars pour les demandes de dédommagements qu'il devra couvrir pour les ouragans Harvey, Irma et Maria. L'assureur zurichois s'attend à une perte d'environ 620 millions, mais ne prévoit pas de charges supplémentaires de primes de réassurance liée à ces catastrophes. (ats/nxp)