Face aux exigences américaines, Pékin n’hésite plus à afficher son courroux

Pékin laisse la porte ouverte aux discussions commerciales, pour autant que Washington renonce à ses sanctions douanières. L’annonce du Ministère chinois des affaires étrangères, lundi, prêterait presque à rire si les tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales – dépendantes l’une de l’autre – n’étaient à ce point exacerbées. «L’histoire nous enseigne qu’une fois que l’on a emprunté la pente glissante du protectionnisme commercial, avec son engrenage de sanctions réciproques, tout peut se passer. Aujourd’hui, une guerre commerciale devient de plus en plus imaginable», s’inquiète le stratège financier Dennis Gartman, dans la dernière édition de sa lettre au marché.

La Chine avait déjà prévenu: «Si les États-Unis introduisent des sanctions commerciales, y compris en relevant leurs droits de douane, alors tous les fruits des négociations commerciales et économiques deviendront sans effet.» Cet avertissement avait été lancé en marge de la visite du secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, le week-end dernier dans la capitale chinoise. Pour mémoire, le déficit commercial entre les deux pays atteint 375 milliards de dollars, et les États-Unis veulent le réduire de 200 milliards d’ici à 2020.

Pourquoi ce courroux chinois? L’administration Trump exige que la Chine ouvre davantage son économie. Pékin est régulièrement dénoncée pour ses pratiques commerciales ne respectant pas les règles de la concurrence, notamment en matière de limites légales sur les investissements étrangers et les transferts de technologie demandés aux entreprises étrangères.

Menace de Washington

Washington vient surtout de remettre sur la table la menace de taxer à hauteur de 50 milliards par an les biens chinois. Une menace qui sonne un peu comme une volte-face. Les protagonistes chinois et américains s’étaient entendus à la mi-mai sur une trêve dans leur guerre commerciale, après que Pékin se fut engagé à augmenter massivement ses importations de produits américains. Cela étant, la Chine continue d’exporter massivement à destination du consommateur américain. Pour preuve, en avril, le surplus commercial de la Chine chez l’Oncle Sam s’est monté à 22 milliards de dollars, en hausse de plus de 4% par rapport à l’année dernière.

La situation se cristallise alors que le protectionnisme de Washington a été décrié par l’ensemble de ses partenaires économiques lors du sommet du G7, le week-end dernier. Pour mémoire, l’administration Trump vient de mettre en place des taxes sur l’acier et l’aluminium de ses partenaires nord-américains et européens. Dans la foulée, une plainte a été déposée par l’UE devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les États-Unis et… la Chine pour «transferts injustes de technologies». Tout cela n’est pas simple.

La situation se tend aussi à l’heure où s’accélèrent les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord, avant le sommet prévu le 12 juin à Singapour sur la dénucléarisation de Pyongyang. Washington cherche certainement à mettre l’influent voisin chinois sous pression. «Les mesures prises contre la Chine sont plus inquiétantes que celles décidées contre l’Union européenne ou le Canada, qui ne sont pas des adversaires géopolitiques», relève un économiste soucieux d’anonymat.

Tous ne sont cependant pas pessimistes. «Nous n’en sommes qu’au début des négociations, estime Anton Sussland, économiste indépendant à Genève. Je pense que l’on va aboutir à un accord avec la Chine au plus tard cet été.» Un accord qui permettrait au président Trump de se profiler idéalement avant les élections parlementaires partielles de mi-mandat, en novembre prochain. Pour mémoire, les républicains pourraient y perdre leur double majorité. Les paris sont ouverts.