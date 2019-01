«Face aux Big Data, Romandie-com ne régatait plus»

Créé en 1998, Romandie.com a connu les premières années de l’info en ligne, «les plus belles» selon son fondateur Stéphane Pictet. «De 2000 à 2010, la demande était là, la pub aussi», explique-t-il. Le site avait connu ses heures de gloire durant cette décennie. Il était du reste enrichi d’une plateforme pour blogs, ou de SMS gratuits, qui en faisaient un précurseur en la matière. La messagerie gratuite (40 000 utilisateurs) est en revanche maintenue.

Mais depuis, l’environnement a changé. «Face aux Big Data, et la puissance phénoménale de plateformes comme Facebook, un flux d’informations brutes, qui rediffusait tel quel des agences et des communiqués, notamment de police, n’arrivait plus vraiment à régater».

Dès 2010-2011, blogs et SMS ont peu à peu disparu, et le groupe Virtual Network SA, dont Stéphane Pictet est le CEO, s’est aussi défait d’autres portails, tels que Humour.com ou Jeux.com. «Ce dernier, qui accueillait 600 000 visites par jour, a été fort bien revendu», précise-t-il.

Depuis cinq ans pourtant, l’audience de Romandie.com était en baisse, avant de se stabiliser en 2017. Elle totalisait encore 1,3 million de visites et 4,5 millions de pages vues en décembre dernier.

Autres projets

La société gardait l’équilibre financier grâce à son automatisation à 100%, ou presque. Seul un poste de développeur à 10% en assurait la maintenance. Elle ne créait donc pas de contenu propre, piste qui avait récemment été envisagée. «Nous avons fait tous les scénarios possibles sur la base d’une petite rédaction intégrée, mais tous se terminaient dans les chiffres rouges».

Virtual Network, qui emploie 33 personnes à Nyon (VD) et Zurich, concentrera désormais ses forces sous forme d’investissements dans d’autres projets, prometteurs, comme Devis.ch, et son extension alémanique Offerten.ch qui sera lancée cette année. «Nous ne développons plus de portails à proprement parler, mais sommes devenus une société de participations, qui investit dans d’autres sociétés».

Stéphane Pictet ne désespère pourtant pas de relancer, à terme, Romandie.com. «Une fois que nous aurons trouvé un bon business plan, avec de jeunes entrepreneurs qui ont le monde digital dans le sang, projette-t-il. Mais ce profil est plus rare en Suisse que dans d’autres pays». (TDG)