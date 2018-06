Face au Brexit, les banques «se préparent au pire»

À quelques jours d’un vote crucial de Londres, les représentants de deux multinationales ont mis très fermement en garde Ian Paisley et Sir Graham Brady, deux parlementaires pro-Brexit invités jeudi soir à un débat organisé à Genève par la British-Swiss Chamber of Commerce (BSCC).

Leurs griefs ne visaient plus les conséquences du retrait de l’Union européenne, voté par les Britanniques il y a deux ans. Mais l’impossibilité pour Londres de gérer la séparation de façon ordonnée dans les délais impartis. Les négociations avec Bruxelles sont censées s’achever à la fin d’octobre et la mise en place d’une période transitoire s’étendant jusqu’à la fin de 2020 – afin d’aider les entreprises à se préparer – dépend toujours d’un accord final avec l’Union européenne.

Mardi 12 juin, la Chambre basse du parlement britannique doit à nouveau débattre du projet de loi sur le Brexit, et aborder le maintien d’un accès de la Grande-Bretagne au marché unique et à l’union douanière. Un vote qualifié de «Brexit Super Tuesday» par la presse britannique.

«Ce vote aura un impact crucial pour nos activités à la City. En cas de maintien du pays dans le marché unique, les banques pourront bénéficier du passeport européen sur les services financiers pour continuer de servir des dizaines de milliers de clients sur le Continent», a averti Tom Duff Gordon, responsable des politiques publiques pour l’Europe et le Royaume-Uni au sein de Credit Suisse. «Il y a un véritable risque qui plane sur la conduite de leurs activités pour les banques, et la plupart se préparent au pire, au regard du temps qu’il reste pour régler la situation», a ajouté le banquier. Ce dernier a notamment mentionné le risque de «discontinuité» juridique qui menace les contrats de hedging offerts par la City à des sociétés financières européennes, en cas d’absence «d’autorisation provisoire» par Bruxelles. Des services d’assurance qui représente des contrats totalisant 12 000 milliards de dollars et dont Credit Suisse est un acteur clé.

Représentant l’industrie, son homologue chez Dow Chemicals a rappelé que son groupe exportait 10 000 tonnes de produits chimiques par mois de l’Angleterre vers les côtes européennes. «Ces produits doivent souvent traverser la Manche quatre ou cinq fois, nous ne pouvons imaginer qu’ils soient touchés par des frictions commerciales», a martelé Richard Ayton. Le directeur des affaires publiques pour le Royaume-Uni de Dow s’est inquiété de possibles restrictions sur les recrutements à l’étranger, alors que «77% de l’industrie chimique britannique est aux mains de groupes étrangers». Autant de mises en garde auxquelles a fait écho vendredi le ministre allemand des Finances. Olaf Scholz a déclaré que les entreprises du pays doivent se préparer au «pire des scénarios» sur le Brexit, même si les négociations avec la Grande-Bretagne se poursuivent. (TDG)