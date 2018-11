Face à l’UE, l’impossible recul de l’Italie

«Avec ce que le gouvernement italien a mis sur la table, nous voyons le risque que le pays s’enfonce aveuglément dans l’instabilité. L’ouverture d’une procédure de déficit excessif fondé sur la dette est justifiée.» Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, est implacable: l’Italie doit être sanctionnée.

Le scénario est désormais tracé. Lundi prochain, les ministres des Finances de l’UE approuveront les conclusions de la Commission. L’adoption définitive de la procédure nécessite un vote de l’Eurogroupe, qui pourrait intervenir le 22 janvier. L’Italie sera alors contrainte de déposer une caution de 0,2% de son PIB, soit 3,2 milliards, et elle s’exposera à une sanction pouvant aller de 3,5 à 8,5 milliards d’euros. Au mieux. Car si la procédure concernait la dette, et non seulement le déficit, le «parcours de correction» obligerait Rome pour plusieurs années à des coupes budgétaires de l’ordre de 60 milliards par an.

La politique peut néanmoins interrompre la tempête qui menace la Péninsule. Il suffirait pour cela que le gouvernement renonce, ou renvoie, une partie des dépenses courantes prévues pour l’avancement de l’âge de la retraite ou le revenu de citoyenneté. La crise se précipite alors que les mauvaises nouvelles économiques se succèdent. L’Istat, l’institut national transalpin de statistiques, a revu à la baisse les prévisions de croissance pour 2018 de 1,5 à 1,1% du PIB. Le spread, le différentiel entre les taux des bons du trésor allemands et italiens, est désormais au-delà de 320 points. Cela signifie que le service de la dette augmentera de 1,8 milliard en 2018, de 5 milliards en 2019 et de 6,6 milliards en 2020.

Bons du trésor boudés

Mardi, les 8 milliards de bons du trésor mis sur les marchés n’ont trouvé acquéreur que pour 241 millions. Lors des précédentes émissions, les marchés en absorbaient 1 milliard par jour. Les banques italiennes détiennent de grandes quantités de bons du trésor. Leur perte de valeur fragilise tout le système bancaire et les taux d’intérêt des prêts aux familles et aux entreprises ont commencé à augmenter.

Le front politique est aussi instable. Désormais, Ligue et Mouvement 5 étoiles s’affrontent chaque jour: sur les grands chantiers, la lutte contre la corruption, la sécurité, le traitement des déchets, la réforme de la justice. La semaine dernière, des élus du M5S ont voté contre la Ligue sur le «décret sécurité». Mardi, c’est la Ligue qui a voté contre le M5S sur un durcissement de la législation sur les détournements de fonds publics. M5S et Ligue sont désormais comme deux époux en attente de divorce mais contraints de vivre sous le même toit.

Le gouvernement est toutefois soudé sur le budget. «Pas question de faire marche arrière», a laissé filtrer la présidence du Conseil. Alors que Matteo Salvini préfère l’ironie: «La seule lettre qui m’importe ne vient pas de Bruxelles, mais c’est celle que mes enfants enverront au Père Noël.»

Prisonniers des promesses

Derrière les chiffres du budget, deux logiques politiques opposent Rome et l’UE. Bruxelles défend l’autorité de la Commission. De nombreux pays n’ont pas honoré leurs engagements sur le déficit – la France pendant dix ans –, mais aucun d’entre eux n’a jamais défié les traités en annonçant en avance son intention de ne pas les respecter. Si l’Italie n’est pas sanctionnée, toutes les règles de l’Union sautent. Le M5S et la Ligue sont prisonniers de leurs promesses électorales. L’avancement de l’âge de la retraite et le revenu de citoyenneté, les deux mesures qui augmentent le déficit, leur ont permis de gagner les élections. Y renoncer serait un suicide politique.

Certains responsables tentent néanmoins d’éviter l’irréparable. «Il faut arrêter le «chicken game» entre Rome et Bruxelles», a déclaré le ministre Giovanni Tria. Le «chicken game»? En d’autres termes, le jeu consistant à rouler à grande vitesse vers un précipice pour voir si l’un des concurrents s’arrête avant de se jeter dans le vide. (TDG)