Ex numéro un, la Suisse perd 3 rangs au WEF

Marché du travail qui fonctionne bien, 2e place; qualité des infrastructures de transport, 3e place; système financier sophistiqué et stable, 4e place. Voilà pour les bonnes notes. Agrégés, les douze indicateurs composant l’indice du Forum économique mondial (WEF), publié mardi, mettent la Suisse à la 4e place de la compétitivité mondiale en 2018. Un classement chamboulé cette année.

La Suisse faisait la course en tête depuis 2009. Mais le pays s’est fait brûler la politesse cette année par les États-Unis, à la faveur d’un changement de la méthodologie du WEF. La nouvelle méthode, se basant à 60% sur de nouveaux indicateurs, fait la part belle aux nouvelles technologies et à l’investissement dans le capital humain. En la matière, la capacité à fabriquer des idées, un filet de sécurité sociale, la formation continue ou encore l’e-gouvernement constituent des facteurs clés. Outre Washington, Singapour et l’Allemagne ont aussi dépassé la Confédération.

L’arrivée du président Trump à la présidence américaine n’a pas influencé le classement. Le WEF explique qu’un grand nombre des indicateurs «qui auront le plus grand impact pour porter la compétitivité à l’avenir n’ont jamais été l’objet de décisions politiques importantes». Les États-Unis sont notamment loués pour leur culture entrepreneuriale, leur marché de l’emploi et leur système financier. La politique protectionniste menée par Washington ne semble pas réellement poser un problème pour l’instant. «À l’heure où les tensions sur le commerce augmentent, nous appelons à un retour à plus d’ouverture pour améliorer la santé de l’économie mondiale, et à l’adoption de mesures pour améliorer les conditions de vie des personnes affectées négativement par la mondialisation à l’intérieur des pays.» Il est difficile de ne pas voir en filigrane les craintes liées à la montée des populismes, notamment en Europe.

«Pays le plus innovant»

À titre de comparaison, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle avait confirmé, en juillet, le statut de la Suisse comme pays le plus innovant de la planète. En pleine guerre commerciale, les États-Unis avaient reculé de deux rangs pour pointer à la sixième place du classement.

Reste qu’obtenir une quatrième place au WEF demeure positif. La Suisse est l’un des «super innovateurs» du monde (3e place derrière l’Allemagne et les États-Unis). «En plus de l’excellence de la recherche, une collaboration intense entre le monde universitaire et le monde des affaires donne naissance à des produits novateurs ayant des applications commerciales», explique le WEF. Parmi les points délicats, la Suisse demeure à la traîne en matière d’ouverture commerciale (76e, soit la pire place des économies avancées). Une mauvaise note liée à la complexité de son régime de barrières tarifaires et à un marché intérieur parfois verrouillé (agriculture, santé, etc.).

(TDG)