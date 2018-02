Euro et dollar faiblissent, mais la Suisse reste calme

La semaine s’est terminée de façon spectaculaire sur le marché des changes. Le dollar a ainsi plongé à son plus bas niveau par rapport au franc depuis plus de trois ans. Vendredi à l’aube, le billet vert se payait moins de 92 centimes. Soit 0,9196 franc pour être exact. Du jamais-vu depuis fin janvier 2015!

Janvier 2015, le mois qui a vu la Banque nationale suisse (BNS) abandonner le cours plancher de l’euro par rapport au franc. Ce fameux 1,20 franc introduit le 6 septembre 2011. Les faiblesses simultanées de la monnaie unique et du dollar retiennent donc la plus grande attention. Entre le début de l’année et vendredi après-midi, l’euro a perdu environ 3 centimes par rapport au franc, à 1,152 franc.

Ces éléments pourraient raviver des inquiétudes chez les exportateurs suisses. Il n’est pas loin le jour où 1 euro était tombé à 85 centimes, le 15 janvier 2015, quelques minutes après l’annonce de la décision de la BNS. Aujourd’hui, la direction de Swatch Group garde néanmoins son sang-froid: «Tout a déjà été dit à ce propos il y a trois ans.»

L’affaiblissement de la devise américaine s’avère toutefois sérieux. L’indice du dollar (USDX), reflétant depuis 1973 les rapports de force entre le billet vert et les six plus importantes monnaies de la planète, est tombé vendredi à son plus bas niveau depuis la fin 2014.

Tellement mal aimé

Rappelons en outre que la patrie d’Abraham Lincoln demeure le deuxième partenaire économique de la Suisse après l’Union européenne: 12,3% des exportations suisses étaient destinées l’an dernier à des clients aux États-Unis. L’inquiétude peut aussi être renforcée par une relative incompréhension.

«Le recul du dollar entre en contradiction avec le contexte conjoncturel favorable prévalant aux États-Unis. Cette baisse a avant tout été provoquée par des peurs croissantes d’inflation», estime le chef économiste de la Fédération des entreprises suisses (ÉconomieSuisse), Rudolf Minsch.

La difficulté d’expliquer clairement, à ce jour, l’affaiblissement du dollar stimule parfois l’humour, comme chez les experts en devises de la Bayerische Landesbank: «Le dollar paraît encore plus mal aimé que ce qu’on pensait. Il ne peut pas en être autrement. Des prévisions portant de plus en plus souvent sur des hausses des taux directeurs de la Réserve fédérale ainsi qu’une meilleure ambiance sur le marché des actions américain devraient en effet pousser la devise américaine à la hausse.» Christoph Balz et Bernd Weidensteiner, spécialistes de Commerzbank, relèvent un autre paradoxe: «Des déficits publics croissants dans un environnement conjoncturel favorable se révèlent fort inhabituels. Il n’y a manifestement plus du tout d’inhibition fiscale à Washington.»

Allusion claire à la réforme approuvée le 20 décembre par le Congrès et prévoyant, dès l’été prochain, un taux d’imposition des bénéfices des entreprises de 21%, au lieu de 35% jusqu’à maintenant. L’État américain se dirigerait vers un déficit public équivalant à 6% du PIB (produit intérieur brut).

Ces perspectives n’inquiètent pas ÉconomieSuisse outre mesure. «Si nous nous acheminions, une nouvelle fois, vers une valorisation marquée du franc, la BNS interviendrait. Elle l’a clairement démontré dans le passé et évité ainsi de graves épreuves pour les entreprises exportatrices helvétiques. Pour le reste, 1 euro à 1,15 franc ne me paraît pas dramatique», indique Rudolf Minsch.

Bon pour le bitcoin

Un autre effet de la baisse du dollar retenait une forte attention vendredi sur le marché des changes. Cette tendance a ainsi favorisé un nouveau départ à la hausse de la monnaie virtuelle la plus répandue dans le monde. Le bitcoin est ainsi repassé au-dessus de 10 000 dollars. Après son record à plus de 20 000 dollars du 17 décembre, le cours de cette devise, créée en 2009, avait terminé l’année en baisse de 70%. (TDG)