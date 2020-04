En Europe, le rejet de CO2 quotidien diminue de moitié

L’azur vierge de traces d’avion, les rivières translucides, les autoroutes désertes et le chant des oiseaux retrouvé ont imprimé dans nos esprits l’espoir ténu d’une rédemption possible. Ainsi, lever le pied aurait des conséquences palpables et rapides sur l’environnement? À défaut d’être en voie de guérison, la nature est indéniablement soulagée par l’arrivée du coronavirus.

Réduction de 5% des émissions annuelles

Selon une étude du cabinet de conseil en management Sia Partners, chaque jour de confinement se traduit, pour les 27 pays de l’Union européenne, par une baisse de 58% des émissions de CO2. Certes, les degrés de confinement varient quelque peu d’un pays à l’autre, du couvre-feu français au laisser-faire suédois, de même que les durées. Mais si la durée de cette quarantaine devait durer en moyenne 45 jours, comme c’est le cas en France, en Italie ou en Espagne par exemple, cet arrêt forcé de la plupart des activités se traduirait par une réduction de 5% du bilan annuel des émissions de gaz à effet de serre de l’Europe. C’est-à-dire l’équivalent de 145 mégatonnes de CO2 qui ne seraient pas rejetées en 2020.

Baisse inégalée

Sia Partners avait fait une première estimation le 18 mars, quelques jours à peine après le début du lockdown, d’où il ressortait que cette baisse des rejets de CO2 en France était de 55% de moins par jour. Extrapolé aux autres nations de l’UE, et tenant compte des diverses situations en approvisionnement d’énergie notamment (la France est très dépendante de l’énergie nucléaire, alors que d’autres pays sont davantage liés aux énergies fossiles), le cabinet est arrivé à cette moyenne, de 58%, soit «une baisse d’une ampleur qui n’a jamais été constatée en Europe», souligne Charlotte de Lorgeril, associée de Sia Partners, qui a piloté cette étude.

Fort recul dans l'aviation

Dans le détail, la chute des émissions est particulièrement marquée dans le secteur aérien, qui a vu tous ses avions cloués au sol à l’exception des transports de matériel médical et des vols de rapatriement, avec seulement 3 kilotonnes de CO2 émis par jour, contre 39,2 en temps normal, soit une baisse de 87%. Elle est quasi similaire à celle des véhicules légers, qui reculent de 88%, de 1311,5 kilotonnes à 157,7 kilotonnes quotidiennes. La différence est moins marquée en ce qui concerne les poids lourds (-37%, de 570 à 358 kilotonnes), toujours sur la brèche pour le transport des marchandises de première nécessité, qu’il s’agisse de carburant ou bien sûr de denrées alimentaires. Dans l’industrie, le secteur de l’alimentation n’a ainsi accusé aucun fléchissement dans ses émissions de dioxyde de carbone, (97,5 kilotonnes, comme avant le confinement), de même que l’agriculture (25 kilotonnes, stable). Il s’agit là, rappelons-le, d’une estimation moyenne, sur 27 pays, des disparités certaines existant entre diverses régions et divers types de récoltes, du nord au sud de l’Europe.

Consommation domestique en hausse

Une exception notable, la consommation des ménages, qui, elle, est en hausse de 29%. Deux raisons principales à cela. la consommation de chauffage est restée stable, et d’autres postes ont augmenté, tels que la cuisine (davantage de repas quotidiens), et surtout le télétravail et le divertissement en ligne, qui sollicitent davantage les data centers, gros émetteurs de CO2.