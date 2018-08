Elon Musk traque les dollars des Saoud

Il est minuit moins cinq pour Elon Musk. Une semaine après avoir dévoilé son intention de redevenir le maître chez Tesla Motors, le vibrionnant patron californien distille au compte-gouttes les indices sur les soutiens dont il dispose pour racheter les actions de sa société, éparpillées entre des milliers d’épargnants. Son pari? Protéger du diktat de la Bourse un constructeur de voitures électriques dont les chaînes de production peinent toujours à monter en rythme.

Cette prudence rompt avec la témérité dont il a fait preuve mardi dernier, quand il a affirmé à Wall Street qu’il disposait de 71 milliards de dollars de «financements assurés» pour mener à bien son coup de poker.

Un pacte conclu le 31 juillet?

Alors que les milieux financiers continuent de douter de l’engagement de ses soutiens, tous les regards sont braqués vers l’Arabie saoudite, dont le Public Investment Fund détient 5% des parts de Tesla. «Pourquoi ai-je dit que les financements étaient assurés? Parce qu’il y a deux ans, le fonds souverain saoudien m’a approché à de multiples reprises pour sortir Tesla de la Bourse», a détaillé lundi Elon Musk.

Le fondateur de Tesla évoque sa rencontre, le 31 juillet, avec le directeur général du bras financier de Riyad. Il n’a alors eu «aucun doute qu’un deal puisse être conclu». La structure orchestrant le placement de plus de 230 milliards de pétrodollars est-elle intéressée à remettre des dizaines de milliards au pot pour reprendre un constructeur automobile déficitaire?

Elon Musk assure que ces derniers jours la direction du fonds souverain saoudien lui a «réitéré son soutien, sous réserve du […] processus de vérification interne [nécessaire] à une approbation». En clair, le feu vert n’a pas encore été donné.

Recherche 30 milliards, vite

Quid des autres copropriétaires présents aux côtés d’un Elon Musk détenant 20% des parts de Tesla? Outre les Saoudiens, ses six plus importants coactionnaires sont le chinois Tencent et des fonds de pension gérés par des paquebots de la finance comme T Rowe Price, Fidelity, Baillie Gifford, Vanguard ou Blackrock. Ensemble, ils disposent d’environ 35% de Tesla.

Conglomérat se cachant derrière WeChat – une sorte de Facebook chinois – Tencent reste pour l’instant silencieux. La prudence de grosses institutions comme Fidelity leur permettra-t-elle de se convertir à la vision anti-Bourse d’Elon Musk? Même si tel était le cas, ce dernier devra encore trouver une trentaine de milliards – pas loin de la valeur d’un groupe comme Swatch. Pléthore d’aficionados peuvent encore sortir du bois. Exemple? Le financier Ron Baron, qui dispose d’un demi-milliard de dollars d’actions Tesla. Sur la chaîne CNBC, il s’est déclaré en faveur du plan d’Elon Musk. Sans préciser s’il allait remettre au pot.

«Tesla n’est pas Dell»

Pendant ce temps, le gourou de la Silicon Valley continue d’apporter des pièces au puzzle. Un comité d’administrateurs indépendants a été nommé. Et les virtuoses de la banque Goldman Sachs, ainsi que les financiers californiens de Silver Lake, le conseillent sur son pari.

Cette dernière mention n’est pas innocente. Car Silver Lake s’était déjà illustré, il y a cinq ans, en apportant un milliard de dollars à Michael Dell pour lui permettre de mener à bien une opération similaire: le retrait de son groupe informatique de la Bourse. Petite différence cependant, Silver Lake offre gracieusement son aide à Elon Musk, à en croire l’agence Reuters. Donc sans attente de rétribution, ce qui laisse planer le doute sur son implication financière réelle.

«Tesla n’est pas Dell», prévient de son côté John Plassard, analyste au sein de Mirabaud Securities. Ce dernier rappelle que «l’emprunt contracté pour mener à bien le rachat de Dell n’était alors pas un danger pour une entreprise qui disposait de plus de 68 milliards de dollars en réserve et pouvait facilement rembourser grâce aux cash-flows générés par ses ventes». La situation de Tesla «est radicalement différente». Et le spécialiste de rappeler que le constructeur automobile, s’il affiche une trésorerie de 2 milliards de dollars, a terminé le dernier trimestre avec une perte de plus de 700 millions.

«Diverses tentatives de sortie de la Bourse se sont soldées par un échec ces dernières années aux États-Unis, qu’il s’agisse de celle imaginée pour Qualcomm ou celle des grands magasins Nordstrom», note John Plassard. Pendant ce temps, Elon Musk poursuit sa croisade. En rappelant à qui veut l’entendre que Tesla va commencer à devenir «durablement profitable» ces prochains mois. Après «plus de quinze ans passés à mettre sur pied», à coups de milliards, «la production d’une voiture électrique abordable à long rayon d’action». (TDG)