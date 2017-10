EasyJet et Air Berlin ne parviennent pas à s’entendre

Le suspense dure depuis plus d’un mois et ce n’est pas fini. Air Berlin et easyJet ne sont en effet pas encore parvenus à sceller l’accord attendu ce vendredi après-midi, selon le quotidien allemand Handelsblatt. Quels actifs de la septième compagnie aérienne européenne, officiellement déclarée insolvable le mois dernier, seront récupérés par le premier client aérien de Genève Aéroport? Il est encore trop tôt pour le savoir.

L’agence d’information Reuters, et plusieurs médias allemands, affirmaient ce vendredi matin qu’easyJet devrait reprendre 25 aéronefs d’Air Berlin, dont une vingtaine seraient basés à Berlin. Cette perspective laissait espérer notamment une extension de l’offre d’easyJet en vols pour Berlin à Genève Aéroport et dans les autres aéroports suisses. Inutile de rappeler l’immense intérêt d’une large partie de la population helvétique pour cette ville et tant d’autres outre-Rhin

Lufthansa a déjà confirmé la reprise de 81 avions sur 144 d’Air Berlin et 3000 de ses employés sur plus de 8000. Il est évident que le leader du transport aérien outre-Rhin et sa filiale helvétique Swiss n’ont aucun intérêt à céder les meilleures destinations et les meilleurs slots (créneaux horaires pour les décollages et les atterrissages) à leurs principaux concurrents européens actifs sur les trois aéroports suisses.

Direction silencieuse

Officiellement les négociations se poursuivent entre les deux parties, certes, Mais le président du directoire d’Air Berlin, Thomas Winkelmann, a déjà prévenu : le caractère exclusif des négociations menées avec easyJet est supprimé. Elles s’ouvrent désormais à tous les autres offrants. A commencer par Condor Flugdienst GmbH, transporteur de Francfort am Main, spécialisé dans les destinations de vacances et filiale du voyagiste londonien Thomas Cook Group plc.

Nous avons évidemment pris contact avec easyJet pour connaître l’avis de la direction sur la situation actuelle. Le management a préféré ne pas s’exprimer. (TDG)