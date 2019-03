Données: Swisscom rabote ses tarifs d'itinérance

Swisscom étend la réduction de ses frais d'itinérance (roaming) pour les données à de nouvelles zones géographiques. La plus forte concerne la zone «Monde 1», qui comprend 61 destinations, parmi lesquelles les États-Unis, le Canada, l'Australie, ainsi que plusieurs pays d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est et d'Asie.

Dans cette zone, la baisse des tarifs atteint 38%, indique l'opérateur historique jeudi dans un communiqué. Un pack 10 gigabytes (Go) est disponible pour l'ensemble des clients au bénéfice d'un abonnement «inOne mobile go» et «inOne mobile premium». «Rapporté à 1 Go, c'est 70% moins cher que le prix le plus bas à ce jour», assure Swisscom.

Dans la zone «Monde 2», qui regroupe 89 pays - Vietnam, Tanzanie, République dominicaine, Maurice et une grande partie de l'Afrique, entre autres - les packs de données sont désormais proposés à partir de 6,90 francs, soit 30% de moins qu'auparavant.

En Europe également, le téléchargement de données va coûter encore moins cher. Les prix des packs de 200 mégabytes (Mo) et de 1 Go ont été ramenés à respectivement 4,90 (7,90) et 14,90 (19,90) francs, des offres qui sont accessibles «aux clients Prepaid, avec des (abonnements) anciens ou très bon marché», précise le géant bleu. (ats/nxp)