Dix ans déjà que le mot subprime et né et Lehman est mort

Je vais être franc avec vous, les semaines boursières actuelles se suivent et se ressemblent. Globalement, l’Europe est au plus mal et lutte pour ne pas aller plus bas, elle souffre de la guerre économique Made in Trump, de l’Italie qui stable comme une plateforme pétrolière sur les côtes de la Caroline du Nord en ce moment et les USA se portent plutôt bien, même s’il n’y a pas un jour qui passe sans qu’un gourou bien pensant vienne nous mettre en garde contre la fin du monde capitaliste qui est proche.

Si l’on regarde rapidement la photo finish de la semaine, le S&P500 est au-dessus des 2900 points, ce qui nous permet rapidement de nous rappeler qu’il y a 10 ans Lehman Brothers partait en faillite et que nous entrions officiellement dans un crise économique sans précédent.

Enfin, sans précédent, c’est vite dit parce qu’il faut tout de même reconnaître qu’à chaque crise économique, on nous dit qu’elle est « sans précédent ». C’est donc discutable, mais en y regardant bien, il vrai que la crise des subprimes aura laissé des traces puisque 10 ans près, 95% de la planète n’a toujours pas vraiment compris ce qu’il s’est passé et pourquoi le fait de créer des produits structurés sur tout et n’importe quoi – principalement sur l’immobilier – a pu partir en vrille aussi facilement.

En tous les cas, il y a une chose sans précédent qui s’est produite dans cette crise, c’est la stigmatisation des banquiers, il y a dix ans, être banquier c’était à peu près aussi populaire qu’être dealer ou de travailler à la fondation des parkings. Toujours est-il que c’était pourtant le marché aux bonnes affaires, puisqu’au paroxysme de la crise, Apple valait 16$ et qu’elle a progressé de 1400% depuis, Netflix a pris 8000% depuis et Facebook n’était même pas en bourse.

Pourtant on nous l’avait dit à l’école ; il faut acheter bas et vendre haut. Il faudra quand même je me souvienne pour la prochaine crise que l’on nous annonce à peu près tous les 3 jours. (TDG)