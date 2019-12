Disney, l'année à 10 milliards

C’est du jamais vu au cinéma sur Terre, et même dans des galaxies très, très lointaines. Sans attendre les résultats du dernier «Star Wars», Disney est déjà assuré de boucler une année record à plus d’un titre. Grâce à «La reine des neiges 2», le géant américain du divertissement vient de passer la barre symbolique des 10 milliards de dollars dans le monde entier, ce qu’aucun studio n’avait jamais réalisé jusque-là. En 2019, Disney a également dépassé «Avatar» et «Titanic» au classement des films qui ont généré le plus de rentrées dans l’histoire, grâce à «Avengers: Endgame» et à son armée de superhéros qui ont été mobilisés en avril dernier pour amasser 2,8 milliards de dollars dans les cinémas du monde entier.

L’histoire retiendra encore que, durant cette année, six superproductions Disney ont dépassé le milliard de recettes au box-office mondial. Là encore, c’est inédit. Après «Avengers» et «La reine des neiges 2», le studio a encore cartonné avec «Le roi lion» (1,6 milliard de recettes mondiales), «Captain Marvel» (1,12 milliard), «Toy Story 4» (1,073 m) et «Aladdin» (1,05 m). Sans oublier «L’ascension de Skywalker» qui peut devenir le 7e titre de cette liste prestigieuse.

Disneymania en Suisse romande

La Suisse romande n’a pas échappé pas à la Disneymania. Cette année, le film le plus vu dans nos salles a été «Le roi lion» (215'000 places de cinéma vendues), devant «Joker» et «Avengers». Les autres succès Disney arrivent aux places 5, 10, 11 et 12 du box-office romand.

Mais c’est surtout quand on compare Disney à ses concurrents que ces chiffres donnent le vertige. Alors que la souris géante a déjà raflé 25% du marché mondial en 2019, avec seulement treize films à l’affiche, les autres studios affichent des bilans maigrichons. Warner Bros n’a capté que 9% du marché, Universal 7% et Sony 6%, mais tous ont dû sortir une vingtaine de films pour arriver à ce résultat.

Les choix de Bob Iger validés

On comprend que Bob Iger, le CEO de Disney, ait été élu businessman de l’année par le magazine «Time», lui qui a fait progresser l’action du groupe de près de 30% en 2019, et qui a pris plusieurs décisions stratégiques qui valent de l’or aujourd’hui. Il y a dix ans, c’est lui qui a choisi de sortir moins de films pour concentrer sa force sur quelques blockbusters. C’est lui qui a validé une politique qui consiste à se concentrer sur de grandes marques, comme les superhéros Marvel, les Jedi de «Star Wars» et les animations de Pixar qui orbitent tous dans sa galaxie.

Cet alignement de succès annonce encore les défis de 2020. Le premier d’entre eux, c’est la nouvelle guerre des sites qui opposera Disney à Netflix pour la conquête du marché du divertissement en streaming. L’an prochain, la souris lance son offre appelée Disney+ en dehors des États-Unis, et ce nouveau produit doit s’appuyer sur plusieurs séries TV qui vont mobiliser des personnages de «Star Wars» comme des «Avengers». Le cinéma de 2019 a ainsi servi de bande-annonce aux séries TV qui seront vendues sur Disney+ en 2020.

«Star Wars fatigue»

L’autre défi pour Disney sera de résister à ce que certains analystes américains appellent désormais la «Star Wars fatigue». Dans sa galaxie de succès, la firme américaine a enregistré un seul raté spectaculaire. En 2018, «Han Solo» est devenu le seul film de la franchise qui n’a pas couvert ses frais. Cette déclinaison de la saga n’a généré que 393 millions de recettes au niveau mondial, alors que tous les autres films labellisés «Star Wars» ont passé le milliard.

Dans ce contexte, les recettes du dernier «Star Wars» seront surveillées de près. L’échec de «Han Solo» est-il un accident de parcours, ou signifie-t-il plutôt que la firme «a mis un peu trop de «Star Wars» un peu trop rapidement sur le marché», selon la formule de Bob Iger? Au cinéma, «L’ascension de Skywalker», actuellement sur les écrans, va vite répondre à cette question. Pour ce qui est des séries TV, le doute a été levé récemment. La marque continue de mobiliser les foules, puisque «The Mandalorian», la dernière variation de la saga qui a introduit le personnage de Bébé Yoda, a fait un carton lors du lancement de Disney+ aux États-Unis. De toutes les alliées de la souris, la Force reste apparemment la plus puissante.