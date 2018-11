Deux nouveaux bitcoins naissent après la scission

Deux nouvelles cryptomonnaies dérivées du bitcoin s'échangeaient vendredi, après une scission la veille dans la communauté du bitcoin cash, un rival de la première et principale monnaie virtuelle décentralisée.

La séparation, également appelée «hard fork» a eu lieu jeudi en fin de journée, comme cela était attendu depuis plusieurs semaines, donnant naissance au bitcoin ABC et au bitcoin SV, deux projets concurrents.

Sur la plateforme d'échange Poloniex, la première à avoir coté, avant même leur apparition, les deux nouvelles cryptomonnaies, le bitcoin ABC s'échangeait vendredi vers 12H15 GMT à 289,10 dollars et le bitcoin SV à 105,18 dollars. Mercredi soir, le bitcoin cash avait terminé à 425,01 dollars.

Un hard fork intervient lorsque la communauté d'une cryptomonnaie ne parvient pas à s'accorder sur les modifications techniques. Dans ce cas, la blockchain, le registre public regroupant l'historique des transactions, est dupliquée et les participants peuvent opter librement pour l'une ou pour l'autre.

C'est d'ailleurs de cette manière qu'était apparu le bitcoin cash à l'été 2017, après qu'une minorité de la communauté bitcoin a refusé de suivre les décisions prises par la majorité. Au total, plus d'une dizaine de tentatives de hard fork, plus ou moins réussies, ont eu lieu à partir du bitcoin premier du nom.

Lutte pour la prédominance

S'il est encore trop tôt pour dire lequel du bitcoin ABC ou du bitcoin SV parviendra à s'imposer, pour l'instant l'avantage semble être du côté du premier, selon le site Coin Dance, qui s'est donné pour mission de mesurer les forces en présence.

Bitcoin ABC, contre lequel avait été annoncé le bitcoin SV, détenait vendredi deux fois plus de puissance de calcul que son concurrent. Il bénéficie également de plus de soutiens individuels de la part des membres de la communauté et des entreprises du secteur, selon Coin Dance.

Depuis plusieurs semaines, l'affrontement entre les deux projets avait donné lieu à une foire d'empoigne publique sur les réseaux sociaux. Un groupe s'était également créé, menaçant de saboter tout projet allant à l'encontre du bitcoin SV. (ats/nxp)