Dette des ménages: le record de 2008 dépassé

La dette des ménages américains a dépassé à la fin du 2e trimestre son précédent record établi au 3e trimestre 2008, a indiqué mardi l'antenne de New York de la Banque centrale américaine (Fed).

A 12'840 milliards de dollars (12'361 milliards de francs) à la fin juin, cette dette dépasse le précédent sommet de 12'680 milliards de dollars établi à la fin du 3e trimestre 2008, indique la Fed de New York, soit au moment du déclenchement de la crise financière des subprimes.

Elle est en augmentation de 114 milliards ( 0,9%) par rapport au 1er trimestre et de 15,1% supérieure à son nadir atteint au 2e trimestre 2013. L'essentiel de cette dette est composée par les prêts hypothécaires (8690 milliards de dollars). Les crédits assis sur la valeur des biens immobiliers (Home Equity Line of Credit - HELOC) arrivent en second avec 452 milliards de dollars.

Saisies immobilières

La Fed précise que les crédits automobiles ont progressé de 23 milliards de dollars et les dettes sur carte de crédit de 20 milliards de dollars au 2e trimestre. Les prêts étudiants sont restés stables à 1340 milliards de dollars, mais la Fed précise que cette évolution est considérée comme normale pour cette période de l'année.

Le nombre de saisies immobilières pour défaut de paiement reste bas en comparaison de la moyenne historique, note la Fed, qui ajoute que les défaillances sur crédit sont restées stables sur la période considérée. A la fin juin, 4,8% de la dette émise était considérée comme en situation de défaut (612 milliards de dollars) dont 411 milliards pour une période dépassant 90 jours.

Quelque 224'000 emprunteurs se sont déclarés en faillite personnelle sur la période, soit en gros le même nombre qu'un an plus tôt. (ats/nxp)