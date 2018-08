Des ex-filiales de Swissair, Gategroup ou Swissport, sont à nouveau à vendre

Même si comparaison n’est pas raison, ce qui est en train de frapper trois des ex-filiales de Swissair rappelle étrangement le grounding du 2 octobre 2001 et le dépeçage de la défunte compagnie aérienne helvétique, qui ne pouvait alors plus faire face à sa montagne de dettes. La société Gategroup, spécialisée dans le catering à bord, Swissport (assistance au sol, check-in et bagages) et SR Technics (maintenance des avions) sont à nouveau à vendre.

Leur maison mère, l’opaque conglomérat chinois HNA Group, est, comme SAirGroup, submergée par ses emprunts bancaires, estimés à plus de 50 milliards de dollars. Pékin, ne voulant pas laisser couler un aussi gros empire dont les actifs s’élèvent à 180 milliards de francs, notamment pour une question d’image, a contraint sa direction à liquider au plus vite nombre de ses participations. Et pour cause: d’ici à la fin de l’année ou, au plus tard, en 2019, HNA devra rembourser 20 milliards de dollars de crédits. Parmi ses principaux créanciers figure UBS, qui, à elle seule, a syndiqué des prêts à hauteur de 26,3 milliards de francs pour les Chinois.

Très discrètement, au début de juillet, le groupe chinois a ainsi vendu à terme 49% du capital de Gategroup à la holding singapourienne Temasek et au fonds d’investissement asiatique RRJ Capital pour un montant non révélé. En mai 2016, HNA avait repris Gategroup pour une somme de 1,5 milliard de dollars.

Entrées en Bourse ratées

Un changement de main de Swissport devrait logiquement suivre. Le sort de SR Technics est encore incertain; aucune rumeur de cession ne court pour le moment, peut-être parce que, dans la branche de l’entretien d’aéronefs, la concurrence est particulièrement forte et les marges réduites.

En tout, ces trois entreprises, dont le siège social est toujours en Suisse, emploient 8000 personnes dans notre pays et 110 000 dans le monde. «L’insécurité est grande pour ces salariés», affirme ainsi René Zurin, secrétaire régional de la section Aviation du syndicat VPOD, à la «Wochenzeitung». Les ennuis de HNA pourraient aussi toucher, même faiblement, la société Dufry, leader mondial des boutiques hors taxes, elle aussi ancienne filiale de SAirGroup, puisque le conglomérat chinois détient 20% de son capital-actions.

Au printemps dernier, HNA avait tenté d’obtenir du cash en mettant Gategroup et Swissport en Bourse pour récolter quelque 4 milliards de francs. Las! À la dernière minute, ces deux opérations ont dû être stoppées, les souscripteurs ne se précipitant au portillon. Et pour cause. Selon les dernières informations financières, Gategroup (un millier d’employés dans notre pays, principalement à Zurich, et 43 000 à l’étranger) est endetté à hauteur de 712 millions de francs et Swissport (5000 salariés en Suisse et 68 000 dans le monde) doit 1 milliard de francs à ses créanciers, une dette que les agences de notation ont classée dans la catégorie «à haut risque», pour cause de «danger de défaut de paiement». Swissport reste pourtant un fleuron mondial en ce qui concerne l’assistance au sol. Pour preuve: en juillet 2015 – et ce qui fut là sa première acquisition – HNA avait acquis l’ex-filiale de Swissair pour 2,8 milliards de dollars.

Mais, derrière ces chiffres quelque peu décourageants pour des investisseurs en Bourse, c’est surtout la mauvaise réputation du groupe chinois qui est en cause. Personne ne sait réellement qui détient HNA. Les autorités de surveillance de la Bourse suisse ont, à de nombreuses reprises et avant les IPO prévues de Gategroup et Swissport en avril dernier, demandé des renseignements à ce sujet. En vain. De même, Deutsche Bank – dont le groupe chinois détient une participation valorisée à 3,7 milliards de dollars – a refusé que ce dernier augmente ses parts.

La «stratégie du chasseur»

L’une des rares personnes connues est l’un des cofondateurs du conglomérat en 2000 sur l’île de Hainan, Wang Jian, 57 ans. Hélas, ce dernier, qui détenait 15% de HNA, est décédé accidentellement dans le sud de la France le 4 juillet dernier.

D’une certaine façon, l’histoire de HNA ressemble à celle de SAirGroup et à sa funeste «stratégie du chasseur». Dès 2015, le groupe chinois s’est mis à acheter à tout-va: des compagnies d’aviation, des participations dans les chaînes hôtelières Hilton et Radisson ou de l’immobilier. Et, pour ce faire, HNA n’a pas seulement emprunté auprès des banques, mais a également fait appel aux trésoreries de ses filiales et, selon le «South China Morning Post», aurait mis des titres de Swissport en nantissement. (TDG)