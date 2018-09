Des entrepreneurs veulent tenter une compagnie low-cost suisse

Le vol direct, Genève-New-York, de Swiss International Air Lines, est-il sur le point d’être sérieusement concurrencé? Probablement pas à court terme. Mais le marché des vols de ligne, entre la Suisse et l’Amérique du Nord, devrait connaître des changements significatifs rapidement. Notamment avec un projet de compagnie à bas coûts, nommée «Swiss Skies», censé proposer ses premiers vols l’an prochain.

Quatre professionnels du transport aérien tentent de convaincre cette semaine des investisseurs afin de rassembler, au plus vite, 100 millions de dollars (presque autant en francs). Leur plan est d’opérer d’ici un an depuis Euroairport, à Bâle. Avec une flotte de 16 appareils après deux ans d’activités, puis 38 au terme de la quatrième année. A titre de comparaison, la flotte de Swiss comprend environ 90 avions, dont onze utilisés en leasing par Helvetic Airways et Austrian Airlines.

«Swiss Skies» devrait commencer par développer des liaisons avec des grandes villes, située plutôt à l’est des Etats-Unis et très mal desservies depuis la Suisse. En ce sens, le choix ne manque pas. En utilisant des Airbus A321 neo, la compagnie accueillerait jusqu’à 190 passagers, répartis évidemment en classe unique, sur chacun de ses vols. Telle qu’elle était présentée dans le quotidien britannique «Financial Times», lundi matin, l’offre de «Swiss Skies» pourrait vite attirer un nombre appréciable d’usagers de Genève Aéroport. Ses tarifs devraient en effet se révéler souvent 30% moins chers que ceux de ses concurrents. Dont Swiss International Air Lines. (TDG)