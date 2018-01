Dans les coulisses d’une Trumpmania surréaliste

Davos est prise d’une Trumpmania surréaliste. Dès l’instant où le président américain a posé le pied dans la station grisonne, le délire est monté d’un cran. Trump, est dans toutes les bouches. Il occupe toutes les conversations. Curieuse mobilisation générale dans le gotha de la globalisation qui n’a de mots assez forts pour casser l’Américain soupçonné de folie par les uns, de menacer la paix mondiale pour les autres et conduire à la mort inexorable de la planète parce qu’il se moque du réchauffement climatique.

Davos avec son Boulevard de la Promenade érigé en champs Élysée où défilent les puissants du monde en rangs compacts a pris des airs de Times Square. Écrans géants, vantant les géants de la communication, façades complètement refaites en carton pâtes à la gloire des grandes marques, soirées privées dans chaque hôtel de luxe jalonnant le boulevard, l’atmosphère est au joyeux clinquant, à la démesure. Les dames sophistiquées bottées de «moon boots» enfilent leurs talons aussitôt passé la porte des «night caps», ces soirées où l’alcool coule à flot réservées aux porteurs du fameux badge blanc qui ouvre toutes les portes. Se retrouvent là, dans des soirées organisées par dizaines, tout ceux qui comptent dans le monde ultra sélect de l’intelligence, artificielle ou non.

Les milliardaires sont là aussi, généreux. Steve Forbes, ex-candidat à la présidence des Etats-Unis en 1996 avec l’impôt forfaitaire pour tout programme, accueille son beau monde à l’entrée d’un salon de l’hôtel Belvédère. Il serre la main à chacun de ses nombreux convives. Et cède avec délice aux selfies en compagnie de créatures qui ne sont pas forcément là pour parler de réchauffement climatique. Son magazine, intitulé «Forbes» en toute simplicité, s’étale sur le bar richement fourni. L’éditorial d’une édition de décembre ne laisse pas de doutes sur ses affinités du moment: Trump possède toutes les qualités de nouvel empereur du monde. Steve Forbes est très seul à le penser, ici à Davos où 90% au moins (une évaluation strictement approximative) des participant au WEF 2018 ont fait du président américain leur ennemi préféré. Mais ce soir, peu importe. Chacun vient trinquer. La caïpirinha servie sans réserve n’a pas de couleur, politiquement au moins.

Des moyens illimités

500 mètres de «shuttle» plus loin, changement radical d’ambiance. Le «shuttle», oui, c’est l’incontournable et précieuse navette des foules digitalisée de Davos. Des Volkswagen minivan noires flambant neuves qui sillonnent les rues enneigées de Davos, sauf quand elles sont plantées dans les infernaux bouchons de la station. Commentaire d’un policier genevois en faction devant la maison des congrès: «En comparaison, le trafic à Genève c'est le bonheur.»

Les shuttles, sujet anecdotique, mais qui en dit long sur les moyens apparemment illimités engagés par le WEF pour satisfaire aux exigences d’un petit monde habitué aux plus hauts standards. Les VW sont neuves. Toutes. Le WEF en a fait venir cent directement d’Allemagne. En cas d’improbable pépin, deux ingénieurs, on ne parle pas de garagiste à ce niveau, dépêchés par la marque règlent le problème dix-huit heures sur vingt-quatre. Et à l’arrêt de navette, on sert thé et café à volonté pour tromper l’attente.

Donc, embarquement dans le shuttle. Et revoilà Trump, encore. Le chauffeur raconte qu’il a croisé le convoi présidentiel quand les Américains ont débarqué dans la station: « ils ont tout bloqué, un défilé de 25 limousines, noires », évidemment. Direction, l’Intercontinental, un complexe hôtelier à l’entrée de Davos qui mérite bien son surnom: «Golden egg» ou l’œuf doré. Du Fabergé pur sucre. C’est là que le président a établi son camp avec les quelque 600 personnes de sa délégation. Le nombre officiel n’est évidement pas communiqué. C’est secret, comme tout ce qui touche au président. «On nous a interdit de donner toute indication, y compris sur l’adresse de l’hôtel où il réside, même si c’est un secret de polichinelle», explique encore le chauffeur du «shuttle».

Le règne de l'inégalité

Le secret a aussi ses agents qui pullulent sur la Promenade. L’oreillette ne trompe pas. Les agents sont secrets mais extrêmement présents. Et peu amènes. Si on leur demande le chemin, ils répondront en serbo-croate pour mieux éloigner le délégué inopportun.

Avant que le shuttle n’arrive à destination, une dernière remarque d’un passager savant: «Il parait que Trump ne boit pas, ni ne fume.» Fake news ou pas, très peu pour les congressistes en soirée.

Stop devant le Seehof Hôtel. Les murs de neige ont une hauteur qui pourrait faire fantasmer certains. Nous sommes à Davos Dorf. A l’autre bout, c’est Davos Platz. Pour la Xième fois, il faut coller le badge sur un capteur. Un badge blanc de préférence, il ouvre toutes les portes. Car même au pays des «happy few», l’inégalité règne. Et on classe, on trie selon la couleur du badge distribué. Votre tête s’affiche à l’écran. Puis on passe à l'examen aéroportuaire, scanner etc. Une fois réussi, les convives pénètrent dans la salle du Seehof aux grandes tables rondes.

George Soros offensif

C’est George Soros, un autre milliardaire qui régale. L’as de la finance hongrois dont la réputation a franchi toutes les frontières, a soigné la mise scène. Une demi-douzaine d’écrans retransmettent son image alors qu’il donne son speech annuel, l’un des événements traditionnels de Davos. Soros est un must. Et on ne regrette jamais d’être venu. L’attaque est cinglante, violente même. Sa cible? Trump évidemment. Il traite son administration de «mafieuse». Trump menacerait la paix dans le monde à force de jouer avec les nerfs de la Corée du Nord. L’Américain n’aurait pas encore compris que la Corée du Nord est devenu une puissance nucléaire, dénonce Soros. Il relève non sans finesse un mortel paradoxe: pour prévenir une attaque nucléaire, Trump risque de la déclencher... Le locataire de la Maison Blanche menace aussi la survie de la planète parce que, là encore, il se refuse à accepter l’évidence du réchauffement planétaire.

George Soros étend la zone de tirs. Il s’attaque aux régimes autoritaires de Hongrie, son pays, et de Pologne, puis flingue les GAFA, les géants de l’ère digitale. Facebook et consorts sont susceptibles de s’allier un jour avec les régimes autoritaires pour mettre sous surveillance la population. Voilà qui fait froid dans le dos de l’assistance. «Mais alors pourquoi investissez-vous dans Facebook?» lance d’une voix puissante un jeune impertinent. George Soros, 87 ans, ne semble pas entendre la question. Le modérateur se précipite pour prendre une autre question. Mes voisins de table s’amusent de ce paradoxe probable. À ma droite, un journaliste de la BBC. Sa rédaction a envoyé trente reporters à Davos: «Sans Trump, on serait beaucoup moins ici.» À ma gauche, le grand patron d’Asahi Shinbun, l’immense journal japonais qui tire à près de 10 millions d’exemplaires et emploie 2200 journalistes. Il vient écouter Soros mais pour mieux comprendre Trump.

«Trump vise le cœur des gens»

La veille ce sont des spécialistes de grandes universités, des experts du Trumpisme qui au cours d’un autre dîner expliquaient la psychologie d’un président qui a basé sa campagne puis sa présidence sur l’émotion. «Il ne présente pas d’arguments rationnels. Il vise le cœur des gens. Il a saisi leurs angoisses et leurs frustrations», explique un professeur de psychologie à l’Université de Berkeley en Californie.

Curieuse fascination face à un personnage qui provoque le rejet en Europe. Quand en fin de journée jeudi, la rumeur annonce le passage de Trump entre deux salles de la maison des congrès, une foule s’est immédiatement rassemblée pour venir voir la «bête». Un côté cirque Barnum qui n’étonnerait guère si le président défilait dans les rues de Genève. Mais ici, dans cet extraordinaire condensé d’élites qui détestent, par essence, les réactions pavloviennes, les mouvements grégaires et les coups de coude pour dégager une place sur le chemin du roi sidèrent.

Chercher la reconnaissance

Une forme de reconnaissance de la puissance du président des États-Unis. C’est très exactement ce que Donald Trump vient chercher à Davos: respectabilité et reconnaissance. Comment expliquer autrement son voyage au temple de la globalisation alors qu’il prône l’«America first» en enchaînant les mesures protectionnistes. Tant Peter Blake, chef du bureau de Washington du New York Times que Molly Ball, journaliste vedette couvrant le président pour le magazine Time sont d’accord: Donald Trump, unique président américain en exercice, à l’exception de Bill Clinton en 1999, présent à Davos, vient pour être adoubé. Il n’a jamais été invité en tant que businessman. Alors il débarque en président tout puissant, parce qu’il «veut aussi appartenir à cette élite distinguée», explique Molly Ball.

Toucher la main de Trump. Le Conseil fédéral lui aussi s’est démultiplié pour le saluer. En vrai. Une rencontre qui est «utile, nécessaire au vu de nos liens importants avec les États-Unis», explique, toujours rationnel, le président de la Confédération Alain Berset, qui emmènera la délégation composée à ses côtés d’Ignazio Cassis et de Johann Schneider-Amann. Ils ne le disent pas. Mais eux aussi éprouvent une forme de fascination pour le maître de l’illusion, le twitteur fou, le candidat qui a frayé avec les Russes, de trop près sans doute, le mâle qui se vante de pouvoir attraper les femmes par la chatte tout en paradant au bras de son épouse ex-top modèle, le milliardaire qui a érigé sa tour dorée à New York et se détend dans son complexe de Mar à Lago à West Palm Beach, Floride, en prenant des décisions sur la Syrie tout en jouant au golf. Son imprévisibilité, son refus de toute convention, son sens inné de la provocation, sa gestion de la plus grande puissance du monde à l’instinct, son ego hypertrophié, son instabilité, voilà ce que Davos offre en spectacle ce jeudi 14 heures. Tout le monde connaît l’interprète. Mais personne ne sait quelle partition il va jouer. C’est cela qui rend l’affiche alléchante. Et qui explique, peut-être, le délire de l’élite mondiale à Davos. (TDG)