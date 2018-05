Critiqué pour son opacité, le géant des cliniques Aevis réagit

Critiqué il y a un an avant son assemblée générale par la Fondation Ethos, le groupe Aevis admet avoir apporté «deux améliorations» dans la présentation de ses comptes. Les porteurs de ses actions sont de nouveau réunis ce jeudi à Interlaken. Une consultation largement formelle, les sept dixièmes des parts étant aux mains d’Antoine Hubert, fondateur du groupe qui a racheté la Clinique Générale Beaulieu, il y a dix-huit mois, à Genève.

Qui estime les bâtiments?

Il y a un an, l’organisation de défense des actionnaires s’était inquiétée du fait qu’Aevis valorise sa quarantaine de bâtiments à 1,15 milliard de francs, sans présenter d’évaluation indépendante. Un chiffre d’autant plus crucial que les emprunts du groupe dépassent le milliard de francs, attisant «le risque que ferait peser sur toute la société un effondrement du marché immobilier», alertait la fondation dans un rapport, en recommandant de refuser les comptes 2016.

Dans son dernier bilan annuel, le numéro deux des cliniques révèle que l’estimation de ses immeubles – en particulier ses seize cliniques et ses hôtels Victoria-Jungfrau Collection – provient du bureau Wüest Partner. Une amélioration qui permet à Ethos de conseiller d’approuver les comptes 2017. «Nous ne sommes pas une société immobilière, la valeur comptable de ces bâtiments dans notre bilan est bien inférieure à cette évaluation», remarque Antoine Hubert, qui précise que Wüest Partner était à l’origine de leur estimation par le passé.

Bras de fer sur les options

Luttant pour que l’utilisation de l’argent des actionnaires minoritaires – notamment les épargnants ou les futurs retraités – ne soit pas uniquement alignée sur les intérêts de ses grands propriétaires, la Fondation Ethos conseille de s’opposer aux rémunérations octroyées au fondateur du groupe et à ses cadres. Sur ce front, Aevis a pourtant déjà répondu à ces critiques, en particulier celles visant le silence entourant les émoluments de Raymond Loretan, le directeur de ses cliniques. Le dernier rapport annuel fait ainsi état d’une rémunération totale de 712 000 francs pour le responsable de cette entité réalisant les neuf dixièmes de l’activité du groupe.

«L’amélioration en termes de transparence» est reconnue par Ethos. Mais la fondation estime que ces rémunérations variables restent «trop élevées» au regard de la perte nette consolidée de 0,9 million de l’an dernier. Cette part variable représente, par exemple, la moitié du 1,24 million de francs alloué à Antoine Hubert. «Pour une centaine de cadres – notamment les directeurs de clinique – une bonne partie de la rémunération dépend du (résultat d’exploitation) EBITDA; non du résultat net incluant des éléments qu’ils ne peuvent maîtriser, comme les amortissements extraordinaires liés aux rénovations de nos cliniques et hôtels», rétorque le patron, joint mercredi. Ethos continue en outre de critiquer «l’opacité» grevant l’octroi de «stock-options». Leur attribution en 2012, 2014 et 2016 «n’était liée à aucun objectif de performance précis» de l’entreprise. «Il n’y en a pas. Pour des stock-options, la performance, c’est la hausse ultérieure de l’action», répond Antoine Hubert.

Un double rôle qui dérange

«Le problème reste que les deux principaux dirigeants bénéficiant de ces options siègent également au conseil d’administration, qui en valide l’octroi», pointe Vincent Kaufmann, directeur de la Fondation Ethos. «C’est le comité de rémunération qui les valide, je n’en fais pas partie», rétorque Antoine Hubert.

«Les intérêts de tous les actionnaires sont-ils parfaitement alignés? Sur ce point, les détenteurs de titres Aevis en sont réduits à devoir faire une confiance aveugle au principal propriétaire», remarque la fondation. Aux yeux d’Antoine Hubert, «ces intérêts sont bien sûr alignés, chacun y gagnant lorsque le cours de Bourse progresse». Pour «améliorer l’indépendance du conseil d’administration et conformément à ses lignes directrices de vote», Ethos conseille pourtant de s’opposer jeudi à la réélection d’Antoine Hubert et de Raymond Loretan au conseil d’administration de ce groupe de 3000 employés. (TDG)