Credit Suisse repart à l’attaque contre la Banque nationale

Le jeudi 12 septembre, à Zurich, le président de l’Association suisse des banquiers (ASB), Herbert Scheidt, avait délivré un message clair: pour lutter contre le franc fort, les acteurs de la place financière helvétique s’accommodent des interventions de la BNS (Banque nationale suisse) sur le marché des changes, mais des taux d’intérêt négatifs beaucoup moins: «Nous sommes parvenus à un point où ils rendent le système bancaire vulnérable.» Aujourd’hui, c’est Credit Suisse qui repart à l’attaque contre la taxation des avoirs en liquide placés sur les comptes de virement hébergés par la BNS.

«Les causes de la nouvelle hausse du nombre de logements vacants sur le marché immobilier suisse sont liées à la politique des taux d’intérêt négatifs des banques centrales. Le nombre de ces logements non habités a en plus augmenté pour la dixième fois d’affilée. Ils deviennent un problème chronique sur le marché immobilier», déplore Fredy Hasenmaile, responsable de l’analyse immobilière chez Credit Suisse.

En ces termes, la deuxième banque du pays vise «la politique des taux d’intérêt négatifs des banques centrales», sans mentionner nommément la BNS, certes. Son analyse porte néanmoins sur le marché immobilier suisse et la BNS pratique justement les taux d’intérêt négatifs les plus lourds sur la planète des banques centrales. L’ASB fulmine en plus elle-même contre ce régime, imposant à ses membres de verser 2 milliards de francs par an à la BNS, soit 5%, en moyenne, de leurs revenus d’intérêts.

Locataires doublement pénalisés

Comme le signale souvent l'Asloca (Association suisse des locataires), ses membres seraient tout particulièrement pénalisés par la hausse de logements vacants induite par les taux d’intérêt négatifs. «Le nombre de logements vacants a encore augmenté cette année de plus de 4%, à 75'323 unités. Cette nouvelle hausse est entièrement due aux logements en location. C’est ainsi que le taux de vacance des logements en location a grimpé de 2,55 à 2,64% en un an. Et il a plus que doublé en dix ans», relève Fredy Hasenmaile.

Les locataires peuvent apparaître doublement victimes des tendances actuellement dominantes sur le marché: en dépit de l’augmentation de leur nombre, la valorisation des logements vacants continuerait à progresser. Pendant ce temps, la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) et la BNS scrutent avec inquiétude le gonflement astronomique de la dette hypothécaire en Suisse: nous en sommes à plus de 1060 milliards de francs, pour un PIB (produit intérieur brut) de seulement 670 milliards.