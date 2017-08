Credit Suisse et UBS poursuivies aux Etats-Unis

Trois fonds de pension américains ont porté plainte contre six grands groupes bancaires, les accusant d'entente sur le marché du crédit, selon le journal américain Wall Street Journal. Les établissements visés sont Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse et UBS.

La plainte collective émane des fonds de pension publics Iowa Public Employees' Retirement System, Orange County Employees' Retirement System et Sonoma County Employees' Retirement System. Elle a été déposée mercredi dernier devant le tribunal du district sud de New York.

Les établissements bancaires auraient collaboré, selon les plaignants, depuis 2009 pour empêcher la concurrence.

Interrogées par le Wall Street Journal dans son édition dominicale, les banques incriminées ont refusé de commenter l'information ou n'étaient pas disponibles.

Contactées lundi par l'ats, Credit Suisse et UBS n'ont pas souhaité prendre position. (ats/nxp)