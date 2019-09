Credit Suisse confiante que «la vérité va émerger»

Credit Suisse promet de faire la lumière sur l'affaire autour d'Iqbal Khan, son ancien responsable des activités de banque privée recruté récemment par UBS pour y codiriger la gestion de fortune. Des scènes de poursuite dignes d'un polar ont été décrites ces derniers jours dans les médias. Credit Suisse les a qualifiées lundi de non exactes.

La banque aux deux voiles, dans une note publiée sur son site intranet et parvenue lundi à AWP, évoque une présentation des faits «sensationnaliste» par les médias et émaillée d'«importantes imprécisions». «Soyez assurés qu'une enquête approfondie a été lancée par le conseil d'administration et que nous sommes confiants que la vérité va émerger», lit-on sous la plume du directeur général Tidjane Thiam et du président du conseil d'administration Urs Rohner.

S'adressant aux employés, les dirigeants les «encouragent à continuer à se concentrer sur les clients, afin de renforcer notre positionnement fort».

Procédure pénale

Depuis vendredi dernier, divers médias ont fait état de scènes à rebondissements dans les milieux les plus huppés de la Bahnhofstrasse. Dimanche notamment, le «SonntagsBlick» et la «SonntagsZeitung» ont écrit qu'Iqbal Khan, banquier star sur les bords de la Limmat, et sa femme avaient été poursuivis mardi passé par trois hommes en voiture alors qu'ils roulaient au centre ville de Zurich.

Le banquier aurait repéré les trois hommes à sa poursuite - des détectives privés, en fait - avant de s'arrêter et de les filmer ou de photographier la plaque numérologique. Les hommes lancés à la poursuite de M. Kahn auraient tenté de lui arracher son portable, à la suite de quoi une échauffourée se serait produite. Les trois hommes auraient pris la fuite, toujours selon les médias, avant d'être interpellés par la police.

La presse dominicale alémanique a relevé que les trois hommes auraient été engagés par Credit Suisse pour surveiller M. Khan, comme la banque aux deux voiles l'aurait reconnu devant la police.

La justice zurichoise avait déjà annoncé vendredi l'ouverture d'une procédure pénale pour contrainte et menaces à la suite d'une plainte d'un dirigeant de banque.

M. Khan (43 ans) avait, de façon inattendue, démissionné de son poste de responsable de la gestion de fortune internationale et de membre de la direction de Credit Suisse.

Fin août, le dirigeant suisse aux origines pakistanaises était annoncé pour reprendre, dès le 1er octobre, la codirection de «Global Wealth management» chez le grand rival UBS. (ats/nxp)