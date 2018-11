Comment les entreprises peuvent à la fois être climatiques et rentables

Selon l’Organisation météorologique mondiale, les niveaux de CO2 ont atteint leur maximum au cours des 650’000 dernières années, tout comme les températures moyennes, puisque le monde a connu ses neuf années les plus chaudes depuis 2005. La lutte pour la durabilité s’intensifiant, des banques comme ING et DBS lancent des prêts axés sur la durabilité et les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux performances en matière de durabilité dans leurs décisions d’investissement. Comme BlackRock, la plus grande société d’investissement au monde conclut : « L’intégration progressive des facteurs climatiques dans le processus d’investissement peut comporter quelques inconvénients mineurs – et peut-être même des avantages ». Les entreprises doivent prendre conscience de l’urgence, en retirant leurs programmes de durabilité du royaume de la conformité et des améliorations constantes pour les positionner comme éléments essentiels de la performance et de l’innovation, ce qui implique de les intégrer plus fortement à leurs stratégies principales. Une recherche récente de l’IMD suggère que les entreprises mettent en œuvre une combinaison de direction et de rapidité comme le font déjà des champions de la durabilité comme Unilever, Umicore, DSM et Novozymes. Sachant que la plupart, si ce n’est la totalité, des industries seront probablement touchées par le changement climatique, les entreprises se retrouvent face à la nécessité d’élaborer des stratégies appropriées pour relever le défi. Les investisseurs intègrent de plus en plus ce facteur dans leurs décisions d’investissement. En 2016, l’équipe SAE (Scientific Active Equity) de BlackRock a découvert que les entreprises américaines affichant des résultats climatiques supérieurs ont tendance à être plus rentables et à générer un taux de rendement de l’actif plus important. Le critère de la stratégie climatique fait partie des 20 critères, et plus, qui composent l’évaluation RobecoSAM, faisant de celle-ci la plus complète en son genre. La comparaison du résultat moyen de la stratégie climatique avec les scores des entreprises du premier décile au cours de la période de recherche de trois ans révèle que les leaders de la durabilité réalisent des performances de 16 % supérieures aux moyennes du secteur. En bref, les entreprises peuvent et doivent atteindre un objectif avec profit et réussir en agissant pour le bien.

(TDG)