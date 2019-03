Comment le dinosaure d’Airbus a été condamné à l’extinction

Cruel. Alors que la compagnie All Nippon Airways a pris ce matin livraison du premier de ses trois Airbus A380, le superjumbo assigné à la navette vers les plages d’Honolulu est déjà en voie de disparition. Le constructeur européen a annoncé le mois dernier la fin de la production de son très gros porteur en 2021, à l’occasion du premier décollage de cet appareil – le plus somptueux des 234 en service, dans sa livrée bleue inspirée des tortues de mer d’Hawaii.

15 compagnies opèrent l’Airbus A380 en 2019. Infographie: flight-report.com

Cliquez pour agrandir



Depuis, la fin programmée de ce fleuron de l’aéronautique européenne a viré au bras de fer politique sur fond de bataille de gros sous. Déjà Berlin dénonce le poids financier du programme sur ses finances. La facture pourrait atteindre 600 millions d’euros, en raison d’un prêt d’un milliard d’euros accordé en 2002 au programme et partiellement remboursé.

Pour Paris, le cauchemar du Concorde recommence. Tour d’horizon des raisons ayant fait de cet Airbus à deux étages une espèce en voie d’extinction.

1. Des prévisions erronées

Lors de sa présentation initiale, au milieu des années 1990, le quadriréacteur à deux ponts d’une capacité de 550 places reçoit l’aval des compagnies aériennes. La vision dominant alors? Le trafic va se concentrer entre mégalopoles. Et les appareils pouvant transporter un demi-millier de passagers d’un coup sont les seuls à pouvoir éviter une saturation des hubs aéroportuaires dont le nombre de pistes reste limité à trois ou quatre. Ces dinosaures étaient pourtant «condamnés dès leur naissance», résumait récemment Richard Aboulafia, l’un des experts du secteur les plus en vue aux États-Unis. «Au moment où ils entraient en action, les jours des très gros avions appartenaient déjà au passé», soulignait ce dernier dans les médias américains.

2. Pris à revers par les biréacteurs

Pourquoi un tel retournement? Au départ, seul le jumbo jet de Boeing est dans le viseur d’Airbus, qui promet des coûts d’exploitation inférieurs de 15%. Mais, contrairement aux prévisions initiales, les compagnies s’entichent rapidement des nouveaux gros biréacteurs mis sur le marché – Boeing 777 puis Airbus A350. Leur fiabilité et leurs performances permettent désormais une mise en service sur des liaisons longs-courriers, impensable il y a trente ans. Or qui dit deux réacteurs au lieu de quatre dit consommation plus faible et coûts de maintenance limités.

Résultat, le Boeing 777 commence par tuer l’Airbus A340, quadriréacteur classique qui a déjà presque plongé dans l’oubli. Tout est question d’arithmétique. Oui, un «triple 7» transporte 430 passagers, près de 100 de moins qu’un A380. Mais, oui, le coût d’un vol de douze heures sur l’Airbus géant est supérieur de 20%. Tout dépend alors de la capacité de la compagnie à faire tourner à plein ce mastodonte sur des allers-retours quotidiens. Or, contrairement à ce qui était prévu il y a vingt ans, les liaisons longs-courriers aussi empruntées ne sont pas légion… Sans compter que les progrès affichés par les petits biréacteurs monocouloirs comme l’A321 ou le Boeing737 Max – aujourd’hui en pleine tourmente – leur permettent de relier Londres à New York à prix cassé.

3. Pas assez de commandes

Conséquence de ce basculement, l’appareil dont l’assemblage final est réalisé à Toulouse aura été commandé à 241 exemplaires en dix-neuf ans. Soit moins que le vénérable 747, dont Boeing aura réussi dans le même temps à placer 269 exemplaires… et 1500 en cinquante ans. Les compagnies aériennes se sont détournées progressivement de l’A380, à l’instar de Singapour Airlines – pourtant la première convertie – puis… d’Air France. Le calendrier aura joué en sa défaveur: le plus cher de tous les avions commerciaux – son prix approche le demi-milliard de francs – est mis en vente en pleine dépression économique mondiale de 2008. Aux abois, les compagnies préfèrent alors se limiter à des modèles plus petits. Dès 2018, le sauvetage du géant tombe à l’eau, avec l’annulation par Emirates d’une commande de près de 40 appareils.

Infographie: flight-report.com

4. Les limites de la customisation

C’est le point fort mis en avant dès le début par Airbus pour casser le monopole du célèbre Boeing 747: un aménagement à la carte, selon les désirs des compagnies. Certaines y caseront le maximum de sièges en classe éco. D’autres, à l’instar d’Emirates ou d’Etihad, profiteront de l’espace pour y proposer des douches ou un espace lounge. «Cette liberté laissée à chaque compagnie constituera l’une des causes majeures des coûteux déboires industriels du programme à partir de 2005», pointe Fabrice Gliszczynski, spécialiste du secteur au sein du média économique français «La Tribune». Autre problème, recaser un modèle customisé de manière luxueuse sur le marché de l’occasion devient un casse-tête…

5. Ce n’est pas une question de taille

Lors de la confirmation du programme au début des années 2000, les sceptiques promettent une carrière difficile au géant, en raison de sa taille inadaptée. La crainte est alors de voir les aéroports et leurs douaniers submergés par les passagers et les bagages à chaque débarquement. Le handicap sera pourtant surmonté. Dès le départ, ses concepteurs ont réussi à faire en sorte que son envergure tienne dans un carré de 80 mètres de longueur, afin de le faire tenir sur les pistes et les places de parking existantes. Et de JFK à Heathrow en passant par Dubaï, les grands aéroports se sont peu à peu équipés de doubles passerelles permettant un débarquement rapide.

6. Les passagers orphelins

Dans un secteur bouleversé depuis quinze ans par l’engouement pour des vols low cost qui impriment leur philosophie à toutes les compagnies, les impératifs financiers ont décidé du sort du dodo de l’aviation commerciale. Laissant sur le carreau le confort affiché par un avion dont les compagnies avaient rapidement fait leur porte-étendard. Dès 2007, Singapour Airlines avait fait sensation en présentant des suites avec lit double en première classe. Et même en classe éco, le silence à bord, l’impression d’espace ou la largeur des sièges devait faire de l’A380 l’appareil le plus populaire sur les très longs vols, selon l’institut de sondage Flight Report. (TDG)