Comment demander une augmentation?

1

Bien se situer:

Combien sont payés mes collègues dans l’entreprise? Combien touchent les salariés occupant un poste équivalent chez les concurrents dans mon secteur? Qu’attendre à mon niveau d’ancienneté?

2

La veille passive:

Les sites recrutement permettent de se faire une idée de ce qui se pratique sur le marché. Une prise de contact avec les spécialistes (cabinets, chasseurs de têtes, agences d’intérim) aide à déterminer rareté et valorisation de ses compétences.

3

Choisir le moment:

L’entretien annuel d’évaluation n’est pas toujours le timing idéal. Si une performance particulière a été réalisée, de nouvelles responsabilités attribuées, ne pas hésiter à demander sur le moment.

4

Définir un objectif précis:

Et ne pas le perdre de vue! Une fourchette entre l’augmentation idéale, la limite basse acceptable, en passant par le niveau jugé correct, sert de cap à la négociation. Attaquer les discussions par le haut de la fourchette.

5

Soigner l’argumentaire:

Vous devez avoir réuni tous les éléments objectifs en faveur de votre demande (projets menés, implication, résultats chiffrés) et anticiper la réplique négative. Il est essentiel de bien connaître la situation financière de l’entreprise, du département ou du secteur.

Les salariés sont-ils satisfaits de leur rémunération?

Selon les données récoltées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur l’appréciation subjective qu’ils portent sur leur situation professionnelle, la réponse est négative. Seul un quart environ de la population active occupée se dit très satisfaite de son revenu professionnel. La proportion de travailleurs comblés augmente cependant avec la classe de revenu: «Elle est trois fois plus élevée, affirme l’OFS, dans le groupe à hauts revenus que dans le groupe à faibles revenus (36,6 contre 13,3%).» Dans la classe moyenne, environ une personne sur cinq est contente de sa rémunération. Selon l’OFS, ces différences sont liées à la fois au volume de travail et au niveau d’études achevées: «Une formation plus poussée va généralement de pair avec une plus grande participation au marché du travail et avec des revenus plus élevés. »

Le pouvoir d'achat a baissé en 2018, surtout pour les salariés actifs dans les branches à faible valeur ajoutée.

Dividendes en hausse de 50%

Les mutations de l’économie touchent de plein fouet les travailleurs. Premier paradoxe: ces derniers ne profitent guère de la bonne santé de l’économie helvétique, car la croissance réelle des salaires est inférieure à celle de la hausse réelle du produit intérieur brut. Les entreprises se plaignent du coût élevé de la main-d’œuvre ainsi que des incertitudes conjoncturelles et politiques pour justifier leur politique salariale. Or, dans le même temps, elles n’hésitent pas à choyer leurs actionnaires. Elles ne leur ont jamais autant distribué d’argent que durant ces dernières années. Le montant des dividendes versés par les sociétés cotées au SMI (l’indice des valeurs vedettes de la Bourse suisse) a augmenté de plus de 50% entre 2009 et 2017. Membre de la direction de l’Union patronale suisse, Marco Taddei conteste avec vigueur cette comparaison: «Les multinationales ne jouent pas du tout dans le même registre que les PME. Principalement actives sur le marché intérieur, celles-ci réinvestissent plutôt leurs bénéfices dans leur outil de production.»

Deuxième paradoxe: le nombre de postes vacants augmente, la pénurie de personnel qualifié frappe plusieurs branches et le taux de chômage est faible. Dans ces circonstances, les rémunérations devraient augmenter puisque le salarié se trouve en position de force face au patron. Or, il n’en est rien. Une étude de Credit Suisse montre aussi que la fameuse courbe de Phillips s’aplatit. «Cela indique que les salaires nominaux sont aujourd’hui moins sensibles au recul du taux de chômage que durant les périodes précédentes», affirme son auteur Claude Maurer. Pour comprendre ce phénomène, ce dernier privilégie deux explications. «D’abord, les salariés ont davantage confiance dans la capacité de la politique monétaire à juguler l’inflation. Ensuite, ils ne parviennent pas à faire valoir leurs revendications salariales en dépit d’une «pénurie» plus marquée, parce que leur pouvoir de négociation a diminué.»

En d’autres termes, Claude Maurer estime que l’influence des syndicats a diminué. En raison de l’appréciation continue du franc, puis de l’abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse, ces derniers ont fait passer la sauvegarde de l’emploi avant les hausses de salaire. Le chef économiste de l’Union syndicale suisse (USS) Daniel Lampart ne considère pas de son côté que la modération salariale constatée dans un contexte de plein-emploi doive s’assimiler à une perte d’influence des syndicats: «Il faut se replacer dans le contexte économique de ces dernières années. Nous avons dû faire face à l’abolition du taux plancher qui a pénalisé les exportations et impacté les marges des entreprises, notamment dans l’industrie. Oui, nous avons adopté une stratégie défensive visant en premier lieu la sauvegarde de l’emploi, mais les organisations patronales demandaient des baisses de salaire. Nous avons globalement réussi à obtenir leur maintien au même niveau.» Daniel Lampart reconnaît toutefois que l’absence de renchérissement à partir de 2011 a pu faire «perdre de vue» la question de l’inflation, alors que celle-ci commençait à poindre son nez en 2017. «Il est maintenant temps de rattraper les deux dernières années», insiste-t-il.

