Comment Genève tente de se chauffer sans (trop) réchauffer

«Personne n’a jamais conçu un réseau urbain de CO2»

Responsable du laboratoire d’ingénierie dédié aux systèmes énergétiques sur le campus Energypolis installé par l’EPFL à Sion, François Maréchal réinvente depuis trente ans la façon dont nous nous chauffons. À ses yeux, réduire de 100% les rejets de gaz à effet de serre sur ce front n’a rien d’une utopie. Notamment grâce à un projet pilote mené à Genève.



– Après l’eau, le courant, ou la fibre optique, vous voulez amener la chaleur aux immeubles via des tuyaux où circule du… gaz carbonique?

Le but est d’investir dans une infrastructure qui va transmettre la chaleur – ou le froid – venant de l’eau d’un lac, d’un puits de géothermie, mais aussi d’une chambre froide, d’un procédé industriel, d’une centrale informatique… pour la fournir à des bâtiments équipés d’une pompe à chaleur fonctionnant à l’électricité solaire. Ce maillage de petits tuyaux dans lequel circule du gaz carbonique à 17 °C n’a pas besoin d’être enfoui profondément dans un sous-sol urbain déjà encombré – il ne craint pas le gel – et peut donc être intégré dans les trottoirs.



– Mais a-t-on les moyens de doter nos vieilles cités d'un tel maillage de canalisations gazières?

Le réseau test déployé à Genève avec les SIG en 2013 a montré que l’investissement se récupérait en cinq ans. Ensuite vous tirez profit de la revente de l’énergie fournie au réseau. Nous avons montré qu’une consommation d’énergie – pour le chaud et le froid – de 100 unités peut être réduite à 18 unités grâce à ce système d’échange thermique. Sur le solde, 12 unités sont fournies directement grâce à l’électricité photovoltaïque. Et si nous parvenons à produire ce qui manque, soit 6 unités, avec de l’électricité tirée du biogaz des déchets – ou du gaz produit par l’excès du solaire en été – nous la tenons notre «neutralité carbone»! L’investissement tourne autour de 30 000 francs par habitant.



– Personne n’a déployé un tel réseau de CO2 ailleurs?

Des tuyauteries de CO2 sont utilisées pour le froid dans les grands entrepôts mais personne n’a jamais conçu de tels réseaux pour échanger indifféremment du chaud et du froid entre bâtiments dans un quartier. La technologie est issue des labos de L’EPFL et une start-up, baptisée Exergo.ch, a été créée pour exploiter le brevet. Sur ce front, 2019 sera une année charnière. Nous travaillons également avec Singapour sur le froid et arrivons à économiser 65% par rapport aux climatiseurs actuels.

P.-A. SA.