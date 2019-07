Clariant cède des activités d'emballage

Le chimiste de spécialités Clariant a conclu avec le fonds d'investissement new-yorkais Arsenal Capital Partners un accord de vente pour ses activités d'emballage de produits pharmaceutiques. Le montant prévu pour cette opération s'élève à 308 millions de francs, tandis que l'unité a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 135 millions de francs.

Ce désinvestissement doit encore obtenir l'aval des autorités compétentes. L'annonce survient un an et demi après l'arrivée en force dans le capital de Clariant du pétrochimiste saoudien Saudi Basic Industries (Sabic), qui avait sonné le lancement d'un vaste remaniement de portefeuille.

La transaction devrait représenter pour la société rhénane un gain équivalent à plus de treize fois l'excédent brut d'exploitation des activités concernées en 2018, à comptabiliser sur l'ultime partiel de l'année, précise un communiqué publié lundi. Healthcare Packaging, pour l'heure intégré à l'unité Plastics and Coatings, emploie environ 600 personnes sur des sites répartis entre les Etats-Unis, la Francs, la Chine et l'Inde.

Cher perçu

Le prix articulé pour des activités présentant un historique de croissance modeste, une rentabilité guère meilleure que celle du reste du groupe et ne proposant qu'un maigre potentiel de synergie avec les autres activités de Clariant surprend Baader Helvea. Le courtier genevois y perçoit un signe encourageant pour le reste des segments desquels le chimiste de Bâle-Campagne entend se désengager.

Par analogie, les cessions de Pigments et de pans de Masterbatches pourraient générer 1,7 à 2,0 milliards de francs, soit suffisamment pour assouvir la volonté affichée par Clariant de disposer d'une majorité dans la coentreprise High Performance Materials établie avec son partenaire Sabic.

Vontobel rappelle à cet effet tabler sur des chiffres d'affaires en 2019 de 850 millions pour Pigments et de 600 millions pour les activités de base de Masterbatches. La banque de gestion zurichoise note toutefois que l'évolution du retour sur investissements de Clariant dépendra désormais aussi du prix qui sera convenu pour la reprise des activités de Sabic.

