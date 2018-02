Chiffre d'affaires record pour le champagne

Boissons À l'approche des Fêtes, le secteur est secoué par une hausse sans précédent du prix du raisin, conséquence probable d'une offensive du groupe LVMH. Plus...

Allemagne Une Suissesse, à qui on a refusé un verre de mousseux, s'est énervée et a provoqué un atterrissage d'urgence. Plus...