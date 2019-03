«Ce n'était pas un Baselworld rentable»

Le groupe MCH a annoncé mardi les nouveautés pour 2020 et pour les années suivantes qui toucheront Baselworld, dont l'édition qui s'achève n'a pas été rentable. Son directeur général a assuré que le prix du mètre carré baisserait. Une plateforme numérique d'échanges pour la profession mais aussi les revendeurs, les clients et les collectionneurs sera mise sur pied et accessible toute l'année.

En rendant public le nouveau concept de Baselworld, les organisateurs tentent de convaincre les marques de rester à la foire horlogère et joaillère, voire d'y revenir. Mais aussi de faire face à la désaffection des salons.

«Les chiffres ne vont pas vous surprendre. Cette année, nous avons eu moins de visiteurs (81'200, soit -22%), moins d'exposants (520, soit -20%), et moins de médias (3'300 membres, -12%). Mais ces 12% nous les avons récupéré en présence digitale», a assuré le directeur général Michel Loris-Melikoff devant les médias et des exposants. «J'ai appris qu'une grande marque reste mais qu'en plus, elle agrandit son espace. Certaines marques qui ont quitté Baselworld en 2019 ont confirmé leur présence pour 2020», a-t-il assuré, sans donner de noms.

Pour 2020, le groupe MCH annonce une réduction du prix du mètre carré de 10 à 30% selon le secteur, sachant que ce coût représente 15% des dépenses d'un exposant. Il prévoit que «Baselworld devienne une plateforme d'échanges pendant 365 jours, de manière digitale entre tous les acteurs de cette communauté. Et pendant une semaine, elle se retrouvera à Bâle». Les bénéficiaires seront les marques, mais aussi les distributeurs, les revendeurs, les clients, les collectionneurs, selon M. Loris-Melikoff.

Pour mener à bien la transformation, «nous augmenterons les revenus grâce à des services supplémentaires». Le directeur général n'a pas fourni de chiffres pour le moment. «Il y a trois ans de transformation. On a déjà commence à travailler sur certains points et il y a aura des annonces dans les prochains mois. Mais cela coûte beaucoup d'argent.»

«Pour 2019 on a investi beaucoup d'argent, ce n'était pas un Baselworld rentable». Concrètement, la halle deux sera rouverte et accueillera l'espace des pierres précieuses, mais aussi des espaces numériques avec des «expériences en réalité augmentée». Davantage d'événements seront programmés. Des conférences seront prévues, ainsi que échanges avec les directeurs généraux de marques. Des réservations d'hôtels seront possibles directement sur l'application Baselworld. «Cette transformation nous ne pouvons pas la faire tous seuls», a assuré le directeur général de la foire, appelant à lui le soutien des exposants. (ats/nxp)