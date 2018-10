Bruxelles rejette le budget italien

La Commission européenne a durci mardi son bras de fer avec la coalition populiste au pouvoir en Italie en rejetant son projet de budget 2019, une première dans l'histoire de l'Union européenne (UE), a-t-on appris auprès d'une source européenne.

Lors d'une conférence de presse mardi après-midi à Strasbourg, le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, va demander à l'Italie «de réviser son budget», qui sort largement des clous, a déclaré cette source à l'AFP.

2/2 However, our door is not closing: we wish to continue our constructive dialogue with the Italian authorities. I welcome Minister Tria's commitment to this end and we must move forward in this spirit in the coming weeks.