Bourses en berne: petite leçon d’économie financière

Ce deuxième trou d’air boursier de l’année – le premier fit dégringoler la cote au début de février – ramène les indices à leurs niveaux de décembre 2017, si ce n’est plus bas. D’explications, il n’en manque pas. Le Brexit, l’Italie, l’Arabie saoudite, l’incertitude conjoncturelle, les conflits commerciaux en gestation, les déroutes politiques, le gonflement inquiétant des dettes publiques et privées, tout cela concourt à justifier, si nécessaire, le passage soudain des marchés d’un optimisme que rien ne semblait pouvoir arrêter à une orientation baissière tout aussi affirmée.

Le retour de la volatilité ne doit en effet rien au hasard

Le retour de la volatilité, comme disent les experts ès sciences boursières avec un certain fatalisme, ne doit en effet rien au hasard. Mais pourquoi se produit-il ici et maintenant, puisque les éléments d’explication ainsi avancés sont connus ou supputés depuis des mois, si ce n’est davantage? Le fait vraiment déterminant est semble-t-il, si l’on y songe, que la perspective d’un retour des taux d’intérêt à la normale, que l’on a longuement considéré comme devant bien entendu survenir un jour, mais sans trop y croire, est maintenant devenue réalité.

Les minutes de la Réserve fédérale, suivies religieusement, sont à cet égard sans appel. Quart de point par quart de point, presque trimestre par trimestre, les hausses de taux des fed funds, les taux directeurs de la politique monétaire américaine, sont décidées et annoncées, nonobstant les fureurs du président Trump, par un Comité fédéral d’open market plus indépendant que jamais et cette fois-ci convaincu que le risque inflationniste menace une économie en pleine surchauffe. Et comme c’est le banquier central américain qui donne le la au reste du monde, le reste du monde suit, ou s’apprête à le faire.

Or il y a deux raisons, presque mécaniques, qui lient la Bourse au niveau des taux d’intérêt. La première est que la valeur d’une action n’est fondamentalement rien d’autre que la valeur actuelle de l’ensemble des flux futurs de revenus (en gros, les dividendes espérés) qu’elle devrait dégager. Ces flux sont escomptés au moyen d’un taux égal au taux d’intérêt, avec ce résultat que plus le taux est élevé, plus la valeur actuelle sera faible. L’inverse de cette relation (à savoir une valeur actuelle élevée en période de taux d’intérêt bas) a été le leitmotiv des mois d’euphorie boursière.

Son contraire est donc, désormais, de règle. La seconde raison découle de la première. Des taux d’intérêt revenus à la normale, sensiblement plus élevés que les taux quasi nuls de ces dernières années, signifient qu’il deviendra plus difficile pour les entreprises de dégager une même marge bénéficiaire, puisque les coûts du capital, plus élevés, retarderont le retour sur investissement. Les dividendes attendus des actionnaires découlant de cette simple règle de trois, il est logique que les cours en Bourse baissent dans la mesure nécessaire au rétablissement de la rentabilité espérée, de la même façon que les cours des titres à revenu fixe (obligations d’emprunt, bons du Trésor, etc.) baissent sur le marché secondaire quand les taux d’intérêt montent.

La hausse des taux rendra la vie plus difficile aux emprunteurs, mais elle soulagera les épargnants, longtemps spoliés par cette sorte de répression financière que leur ont infligée les années de lutte anticrise menées par les banques centrales. En économie non plus, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. (TDG)