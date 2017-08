Bilan d’un été houleux à Cointrin pour EasyJet

Annulations en cascade, retards, avions déroutés, témoignages de «vacances gâchées», pilotes sous pression, engueulades à Cointrin et compensations impossibles à obtenir. L’été d’EasyJet à Genève semble avoir été particulièrement difficile, à en lire la presse et les réseaux sociaux. Est-ce le cas? La compagnie, qui a attiré l’an dernier 43,6% des passagers à Cointrin, serait-elle sinon victime d’un acharnement médiatique?

Les chiffres permettent d’y voir clair. Du 27 juin à jeudi dernier, 22 allers-retours et 12 vols vers Genève ont été annulés, selon des données de Genève Aéroport, de l’Association des riverains de l’aéroport et d’un site de tracking d’aéronefs.

Le rôle de Lyon

Est-ce plus que l’été dernier? Sans nul doute, EasyJet le reconnaît. Mais on ne dispose pas de données similaires l’été dernier pour un comparatif. On peut comparer par contre le nombre de vols EasyJet à vide de Lyon vers Genève. Un indicateur clé: les avions de la compagnie orange qui arrivent trop tard à Cointrin sont déroutés vers Lyon-Saint-Exupéry, avec à bord des passagers condamnés à prendre un bus et à arriver chez eux dans la nuit. Ces appareils prennent la direction de Genève à vide, en général le lendemain à l’aube.

Depuis le 27 juin, 23 vols EasyJet à destination de Genève ont été déroutés vers Lyon, plus de trois fois plus que l’an dernier à la même période. En tout, depuis le 27 juin, 79 vols ont été affectés par une annulation ou un déroutage. Et l’on ne compte pas les retards.

C’est à peine 0,5% des vols EasyJet Suisse à Cointrin. Plus de 7000 atterrissages et décollages du transporteur ont été recensés à Genève sur le même laps de temps, la plupart d’EasyJet Suisse, la société helvétique du groupe anglais.

Comment expliquer la hausse des annulations? EasyJet cite des facteurs extérieurs: les conditions météorologiques ont été mauvaises en juillet. «De par sa situation géographique et les contraintes spécifiques du contrôle du trafic aérien, l’aéroport de Genève est particulièrement exposé aux retards liés aux orages», estime Thomas Haagensen, directeur commercial d’EasyJet pour l’Europe du Nord. Des intempéries qui ont affecté le groupe ailleurs: en Europe, selon le site Flight Right, 541 vols EasyJet ont été annulés en juillet dernier contre 350 douze mois plus tôt.

Le cadre de la compagnie évoque aussi la fermeture d’une piste à Gatwick. Enfin, des facteurs internes au transporteur aérien – des incidents techniques à la disponibilité d’avions de remplacement et aux horaires des équipages – expliquent aussi les retards, selon Thomas Haagensen. Quatorze appareils EasyJet sont basés à Genève depuis le mois de mai. L’un, de réserve, peut être sollicité pour pallier des manques ailleurs, ce qui a pu causer des désagréments à Cointrin. Le 16 août, il a été sollicité pour éviter une annulation à Bâle, où la compagnie orange est également très active.

Trafic aérien en hausse

Les défis sous-jacents sont connus: le trafic aérien augmente d’année en année à Cointrin, plus vite que le nombre de créneaux disponibles sur le tarmac étriqué de Genève Aéroport. Les défis logistiques sont croissants, surtout pour une compagnie comme EasyJet, dont les taux de rotation entre deux vols sont très courts. L’an dernier, elle a enregistré un taux d’occupation de ses vols de 91,6%, son record.

Avec 43,6% des passagers à Cointrin, EasyJet est la grande compagnie du canton, ce qui explique pourquoi les projecteurs sont braqués sur elle. Le deuxième client aérien de Cointrin, Swiss, n’a pas attiré plus de 14,4% des passagers en 2016.

Les autres compagnies ont également affiché des taux d’annulation et/ou de retard importants cet été à Cointrin. En matière de retard, elles font même moins bien qu’EasyJet en moyenne, selon le site FlightStats. A Bâle, les opérations du groupe orange se sont déroulées selon ses prévisions et n’ont pas connu plus de perturbations cet été. (TDG)