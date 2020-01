Banques et fiscalité: c'est le tour de l'Italie

Après ceux des Pays-Bas et de la France, c’est au tour du fisc italien. Hier les clients d’UBS, aujourd’hui les clients de BSI (Banca della Svizzera Italiana). Les autorités fiscales italiennes (Agenzia delle Entrate) avaient demandé, il y a une année, à l’Administration fédérale des contributions (AFC) le nom des clients de la BSI qui n’avaient pas prouvé suffisamment avoir déclaré au fisc italien leurs dépôts auprès de ladite banque. Celle-ci a procédé à un examen et a envoyé un rapport aux autorités fiscales suisses.

D’entente avec ces dernières, la BSI a écrit récemment à quelques milliers de ses clients une lettre circulaire de l’AFC de trois pages.

Cette lettre, rédigée dans une langue correcte, mais incompréhensible pour les non-initiés, explique la procédure et recommande de communiquer dans un délai de 20 jours le nom d’une personne en Suisse habilitée à recevoir toute décision. La lettre contient aussi un formulaire par lequel le destinataire peut déclarer son accord à la transmission des renseignements en faveur du fisc italien. Quelques milliers de clients sont concernés. La lettre n’a pas manqué de susciter un certain ramdam dans le milieu des consultants en Italie et en Suisse.

Cette manière de faire n’est pas une première. Le Tribunal fédéral avait déjà bien balisé la route en acceptant une demande similaire présentée par le fisc néerlandais. Rien à voir toutefois avec le jugement du Tribunal fédéral, bénissant la transmission au fisc français des noms de quelque 40000 clients d’UBS, dont les données figuraient sur une liste de la banque.

La démarche récente renvoie toute la responsabilité au parlement suisse. Les députés ont en effet approuvé des conventions de double imposition de nouvelle génération. Elles ouvrent la voie non seulement aux demandes collectives, mais aussi aux demandes regroupées.

Petite consolation, la période concernée est très courte: du 23 février 2015 au 31 décembre 2016.

Quelqu’un osera, n’en doutons pas, contester par voie judiciaire ces décisions de transmission émanant de l’AFC. Un recours au Tribunal administratif fédéral et, dans des cas spéciaux, jusqu’au Tribunal fédéral, peut faire traîner les choses peut-être jusqu’à douze mois. Assez pour faire gagner aux contribuables récalcitrants une ou deux années et atteindre la prescription pour dette fiscale.

Après la BSI, ce sera le tour des autres banques et, selon les rumeurs au Palais de justice de Milan, des compagnies d’assurances, qui avaient inventé une autre échappatoire: les polices d’assurance sur la vie seront dans le viseur. Beaucoup d’argent pour des entreprises financières suisses, beaucoup d’illusions pour leurs clients.