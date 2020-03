BNJ rachète Radio Swiss Pop à la SSR

Dès le mois de septembre, Radio Swiss Pop sera exploitée par le groupe BNJ qui gère les radios de l'Arc jurassien, et plus par la SSR. Au quotidien, le programme touche 750'000 auditeurs sur l'ensemble du territoire suisse, via le réseau DAB .

«Le but de cette reprise est de renforcer le groupe», a déclaré Pierre Steulet, administrateur-délégué du groupe BNJ sur les sites de RTN, de RFJ et de RJB . «Si l'on reste confiné à l'Arc jurassien, il est difficile de résister dans la structure actuelle et notre volonté est de tenter de rester dans cette structure», a-t-il ajouté.

Le groupe BNJ va poursuivre l'exploitation de Radio Swiss Pop aux conditions actuelles. Le programme diffusera ainsi toujours plus de 50% de musique suisse sans animation. Quatre minutes de publicité au maximum par heure seront diffusées. «Cette reprise se fera sans conséquence pour le personnel. On reprend le programmateur» de Radio Swiss Pop, a expliqué Pierre Steulet. (ats/nxp)