BLS maintient sa demande de cinq lignes

La compagnie ferroviaire BLS maintient sa demande de concession de cinq lignes du trafic grandes lignes. En avril, l'Office fédéral des transports (OFT) avait coupé la poire en deux et envisagé d'attribuer l'exploitation de deux lignes à BLS.

L'OFT a mis en consultation jusqu'à mercredi ses projets d'octroi de concessions ferroviaires. La décision finale devrait tomber au courant du mois de juin. Puis courra un délai de recours de 30 jours.

Au terme de la consultation, BLS maintient sa demande de concession de deux lignes Intercity, Bâle-Berne-Interlaken et Bâle-Berne-Brigue, ainsi que trois lignes RegioExpress, Berne-Olten, Berne-Bienne et Berne-Le Locle.

«Incertitudes»

En avril, l'OFT avait annoncé qu'il pourrait octroyer deux concessions à BLS, celles pour les lignes Berne-Bienne et Berne-Berthoud-Olten. La demande de BLS pour les lignes Bâle-Interlaken et Bâle-Brigue, «entachée d'incertitudes» notamment quant aux infrastructures, n'avait pas abouti. Celle portant sur la ligne Berne-Le Locle non plus.

Les CFF en revanche devraient obtenir la majeure partie des concessions de trafic grandes lignes pour une période de dix ans dès la fin de l'année prochaine. Celle-ci couvrira l'ensemble du réseau Intercity et en grande partie le réseau de base. (ats/nxp)