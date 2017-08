Avec ses réserves, le roi saoudien du pétrole Aramco écrase la concurrence

Mille milliards de dollars? Deux mille milliards? Trois mille milliards? Les chiffres les plus fous ont circulé quant à la valeur en Bourse du géant saoudien Aramco, dont 5% du capital devrait être placé sur le marché dans une année. Riyad escompte que ce placement lui rapporterait 100 milliards de dollars, soit environ 100 milliards de francs.

Aramco est de loin la plus grande compagnie pétrolière du Royaume. A côté de ses réserves (250 milliards de barils, celles du pays étant estimées à 266 milliards par BP), celles des autres compagnies pétrolières font figure de naines (lire notre graphique).

Mais de plus en plus d’observateurs estiment que la valeur de la compagnie n’atteindra pas ces hauteurs stratosphériques. Selon Oil Change International, Aramco pourrait valoir «moins de 700 milliards de dollars» si le prix du pétrole se maintient autour de 50 dollars le baril, ce qui correspond aux prix actuels. Les experts de cette ONG, qui milite pour la transition énergétique vers les sources renouvelables, ont les yeux rivés sur cette opération, qui permettra de valoriser l’ensemble du secteur. A titre de comparaison, Exxon vaut ces jours 329 milliards de dollars et sa rivale américaine Chevron 203 milliards. Les géants européens sont décrochés: les valeurs en Bourse du français Total, de l’anglo-hollandais Shell et du britannique BP sont, respectivement, de 125 milliards d’euros, 122 et 113 milliards de livres sterling.

Une autre question agite aussi les marchés: dans quelle place financière – mis à part Riyad – sera cotée la société? Pendant longtemps, la balance oscillait entre New York et Londres. Mais les relations politiques étroites entre l’Arabie saoudite et les Etats-Unis, encore raffermies par la visite en mai dernier de Donald Trump à Riyad, la font pencher en direction de Wall Street.

L’Arabie saoudite privilégie la Bourse de New York pour la cotation secondaire du groupe pétrolier public Aramco, même si certains conseils financiers et juridiques estiment que Londres est une option moins problématique, ont rapporté des sources proches du dossier à l’agence Reuters. La décision finale sera prise par le prince héritier Mohammed bin Salman, qui supervise la politique économique du royaume, ont-elles indiqué.

Le premier producteur pétrolier mondial sera introduit en Bourse de Riyad, probablement dans une année. Les dirigeants du groupe ont cependant évoqué un risque juridique plus grand en cas de cotation à New York.

