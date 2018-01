Avec la réforme fiscale, Fiat Chrysler investit

Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler a dévoilé jeudi un plan d'investissement d'un milliard de dollars dans une usine du Michigan et le versement d'une prime à ses employés américains, attribuant ces mesures aux effets de la réforme fiscale.

Fiat Chrysler Automobile (FCA) «investira plus d'un milliard de dollars pour moderniser sa chaîne d'assemblage Warren Truck» dans le Michigan (nord), a indiqué le troisième constructeur automobile américain dans un communiqué.

Cet investissement doit notamment viser à relocaliser d'ici 2020 la production de son pick-up Ram Heavy Duty, actuellement fabriqué au Mexique.

Pour permettre ce transfert de production, le groupe a annoncé un renforcement des équipes de l'usine du Michigan avec la création de 2500 emplois, qui vont s'ajouter aux recrutements annoncés il y a un an, a précisé FCA.

Prime exceptionnelle

Le groupe a également annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de 2000 dollars dès le deuxième trimestre 2018 à 60'000 employés aux Etats-Unis, à l'exception des cadres dirigeants. Ce versement doit récompenser «l'engagement des salariés au succès de l'entreprise», a-t-il fait valoir.

«Il est logique que nos employés profitent de l'argent économisé par la réforme fiscale et que nous réagissions à l'amélioration du contexte économique par un investissement dans notre production», a commenté le PDG du constructeur, Sergio Marchionne, cité dans le communiqué.

«Davantage de bonnes nouvelles à la suite de la réforme fiscale historique», a tweeté le président Donald Trump jeudi soir, se réjouissant des différentes annonces de Fiat Chrysler dont il a donné le détail.

More great news as a result of historical Tax Cuts and Reform: Fiat Chrysler announces plan to invest more than $1 BILLION in Michigan plant, relocating their heavy-truck production from Mexico to Michigan, adding 2,500 new jobs and paying $2,000 bonus to U.S. employees! pic.twitter.com/47azKD0l9B